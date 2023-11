Álex Lora, el único que puede usar el nombre de 'El Tri'

Ni la Selección Mexicana de futbol, ni alguna empresa o persona puede usar el nombre de ''El Tri'', pues es una marca registrada a nombre de Alejandro Lora, luego que un tribunal le dio la razón tras presentar una queja de inconformidad, dijo el cantante conocido como ''Álex'' Lora y su esposa, Celia Lora.

Nadie puede usar el nombre de 'El Tri' es una marca registrada, se registró desde 1984 a nombre de Alejandro Lora; nadie lo puede usar, o sea, ni la Selección Mexicana de futbol, nadie; o sea, usarlo, autonombrarse o nombrar a alguien, a la selección, pues no se puede, la Selección es la Selección Nacional, podrían decirle 'El Tricolor'.

Respondió Celia, ''Chela'', Lora a medios en Monterrey.

Durante la rueda de prensa para anunciar el concierto por su 55 aniversario de Alex Lora y ''El Tri'' en la Arena Monterrey el próximo 30 de noviembre, el cantante recordó que la creación del nombre fue un mexicanismo adaptado de su antigua banda ''Three souls in my mind'', volviéndolo ''El Tri''.

Sin embargo, en los años noventa del siglo pasado, medios comenzaron a llamar a la Selección Mexicana de futbol asociación como ''El Tri'', detonando la querella en 2018 cuando se solicitaron que se respetara la marca registrada.

Al principio de los noventas fue cuando al equipo de México le empezaron a llamar 'El Tri', lo cual es una mamada; ahí (en el 2018) fue cuando se les metió una querella a decirles, sabes qué cabrón, no puedes usar el nombre de 'El Tri', porque es una marca registrada. Álex Lora.

Pese a que medios de comunicación le ofrecieron dinero para poder usar el nombre, Álex Lora nunca ha dado permiso para su uso, pues es un nombre que su mismo público les dio al referirse a ellos como ''es una canción del 'Tri', El Tri de Álex Lora''.

¿Qué quiere? (Álex Lora hace señas de dinero con las manos en referencia que le ofrecían alguna cantidad) Que no lo usen. ¿Pero, cuánto quiere? Que no lo usen; O sea, nunca hubo un interés que nos dieran, nunca nos han dado ni nos van a dar ni un pinche centavo. Álex Lora.

Cabe destacar que el caso se volvió viral este año, luego que el reportero de Azteca Deportes, David Medrano, sacó el tema a la luz sobre la querella que ganó el cantante en 2018, pero que fue en este 2023 que tomó relevancia.

Comentarios