Escena

Alicia Villarreal anuncia que tiene novio: 'No quiero esconderme'

'La Werita Consentida' dijo a través de un mensaje que se encuentra de nuevo ilusionada en el amor y dio a conocer la identidad de su pareja

  • 26
  • Agosto
    2025

La cantante regiomontana Alicia Villarreal hizo 'borrón y cuenta nueva' tras oficializar su divorcio con Cruz Martínez y confirmó a sus seguidores que tiene ¡novio!

Las especulaciones comenzaron cuando 'La Werita Consentida' compartió algunas historias en su cuenta de Instagram de su asistencia al concierto de los Backstreet Boys en donde se vio acompañada de un misterioso hombre.

Las imágenes no pasaron desapercibidas para sus fans, quienes rápidamente comenzaron a cuestionarse si se trataba de su nueva pareja.

Como en otros casos en donde los artistas son muy privados de su vida personal, en esta ocasión la intérprete de 'Te quedó grande la yegua' dio a conocer que se encuentra de nuevo ilusionada en el amor.

"Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme", escribió en una publicación acompañada de una foto con un par de tatuajes similares.

Alicia no solo compartió que tiene nueva pareja, sino que también dio a conocer su identidad: Cibad Hernández, de 42 años de edad. Es un creador de contenido, 'influencer' y conferencista mexicano.

"Seguramente me verán mucho con @cibadoficial11 con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo, ya el tiempo dirá", finalizó el mensaje, no sin antes agradecer a sus seguidores por su cariño y apoyo.

Alicia Villarreal finalizó su matrimonio de 22 años con Cruz Martínez el pasado 6 de agosto en medio de un pleito legal.


