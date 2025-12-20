Podcast
Guerreras K-Pop se unen a Snoop Dogg en juegos de Navidad de NFL

Las Guerreras K-Pop, Snoop Dogg y Lainey Wilson protagonizarán el show de medio tiempo de la NFL en Navidad, transmitido por Netflix

  • 20
  • Diciembre
    2025

La NFL apuestan por un espectáculo musical de alto impacto para la Navidad de 2025, al anunciar que Snoop Dogg encabezará el show de medio tiempo, acompañado por Las Guerreras K-Pop y la estrella del country Lainey Wilson.

Un show navideño con mezcla de géneros

El espectáculo, titulado “Snoop’s Holiday Halftime Party”, se realizará el 25 de diciembre durante el partido entre Detroit Lions y Minnesota Vikings, desde el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, y será transmitido en vivo por Netflix.

La combinación de rap, K-pop y country busca replicar y superar el éxito del show navideño de 2024, que tuvo como protagonista a Beyoncé.

AAAABRJpNhHwt9iIgnCmjSvXYlhGkdNgj5KgyOV-UITf1StpPQB2sCYjDnItQvf1xU6CS-jrqYMVxb2Dpc_Ws3Z0q8wtoIp0A1GYrf9M.jpg

Las Guerreras K-Pop llegan al medio tiempo

Las artistas EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, voces del grupo ficticio HUNTR/X de la película animada Las Guerreras K-Pop, participarán en el espectáculo.

La cinta es una de las producciones animadas más exitosas de Netflix y su banda sonora rompió récords al colocar cuatro canciones en el Top 10 del Billboard Hot 100.

EH UNA FOTO - 2025-12-20T113732.111.jpg

Incluso, el proyecto compite actualmente en la shortlist de los Oscar 2026 en la categoría de Mejor Canción Original.

La cantante Lainey Wilson, ganadora del Grammy y actual Artista del Año de la CMA y la ACM, aportará el toque country al escenario navideño.

unnamed (2).jpg

Wilson es una de las figuras más sólidas del género en la actualidad, con múltiples sencillos número uno.

Juegos y horarios de Navidad

La jornada navideña de la NFL contará con dos partidos:

  • Cowboys vs. Commanders – 12:00 PM, desde Maryland
  • Lions vs. Vikings – 3:30 PM, desde Minneapolis
  • La cobertura previa iniciará a las 10:00 AM y Kelly Clarkson abrirá la jornada musical con “Underneath the Tree”.

 


Comentarios

