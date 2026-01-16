Robbie Williams sorprende y lanza su álbum ‘Britpop’

Robbie Williams anunció el lanzamiento inesperado de "Britpop", su decimotercer álbum de estudio, ya disponible en plataformas digitales.

El disco reúne once canciones y funciona como una declaración de amor a la música británica que marcó los años noventa.

Un proyecto con historia

Cabe señalar que el álbum había sido anunciado desde mayo pasado, con una fecha inicial prevista para octubre, sin embargo ajustes de agenda retrasaron su salida, lo que incrementó la expectativa entre sus seguidores hasta su publicación sin previo aviso.

BRITPOP - THE BRAND NEW ALBUM - OUT NOW!https://t.co/TjmrnlVYwm pic.twitter.com/l2MdMhvze5 — Robbie Williams (@robbiewilliams) January 16, 2026

Un homenaje a los noventa

Williams explicó que el proyecto nace de una deuda personal con esa etapa de su carrera.

“Me propuse crear el álbum que quería escribir y lanzar después de dejar Take That en 1995. Fue el apogeo del britpop y una época dorada para la música de mi país", señaló.

El intérprete de "Feel" adelantó que el disco apuesta por más guitarras y un tono directo, con colaboraciones cercanas a sus influencias musicales.

“Es crudo, más alegre y con un aire de himno”, describió.

Regreso discográfico y conciertos

Por otra parte, "Britpop" representa el primer álbum de canciones originales de Williams desde 2016 y servirá como antesala para una serie de conciertos en el Reino Unido programados para febrero, con los que el cantante celebrará esta nueva etapa de su carrera.

