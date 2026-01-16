Podcast
Nuevo León

Inicia Gobierno parques lineales Palacio-Fundidora y Constitución

Las obras conectan Metro, Fundidora y el Estadio Rayados mediante andadores y áreas verdes, con impacto en vialidad y movilidad no motorizada

  • 16
  • Enero
    2026

El Gobierno de Nuevo León inició la construcción del Parque Lineal Palacio Federal-Fundidora y supervisó los avances del Parque Lineal en Avenida Constitución, proyectos que conectarán la Torre Rice con el Estadio de los Rayados a través del Parque Fundidora y el Corredor Verde.

¿Qué contempla el Parque Lineal Palacio Federal-Fundidora?

El proyecto consiste en la construcción de un andador peatonal de movilidad no motorizada y la rehabilitación de calle para facilitar traslados seguros y ágiles desde la Estación del Metro Eloy Cavazos hasta el acceso A6 del Parque Fundidora. Tendrá una longitud de 1.82 kilómetros y un impacto social estimado de 5 mil 250 beneficiarios.

Conectividad metropolitana y acceso al transporte

Con estas obras, personas de Guadalupe y Juárez podrán llegar en Metro a la estación Palacio y continuar a pie hasta Fundidora, el Fan Fest o el Estadio Rayados. Desde el centro de Monterrey, el proyecto permite caminar por el Parque Lineal de Constitución con acceso desde puntos como Obispado, ISSSTE, Venustiano Carranza, Puente del Papa y Barrio Antiguo.

Transformación del corredor de Avenida Constitución

En la supervisión del Parque Lineal Av. Constitución, se informó que el corredor incorpora andadores peatonales, áreas verdes, iluminación, accesibilidad universal, mobiliario urbano y señalización. El desarrollo abarca más de seis kilómetros y se organiza en seis tramos que conectan zonas como Barrio Antiguo, el Palacio Municipal, Fundidora y Obispado.

Relación con las Líneas 4 y 6 del Metro

El corredor se integra a la infraestructura de las Líneas 4 y 6 del Metro, que conectan San Jerónimo con el Aeropuerto. Bajo el viaducto se proyecta un parque lineal de siete kilómetros, aprovechando espacios antes subutilizados.

El Parque Lineal Av. Constitución beneficiará a 10 mil 250 personas, con énfasis en la movilidad no motorizada, la reforestación y la recuperación de carriles para mejorar la vialidad y la conectividad peatonal.


