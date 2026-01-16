México exige esclarecer muerte de migrante bajo custodia del ICE

El Consulado General de México en Atlanta solicitó a las autoridades estadounidenses esclarecer la muerte de un migrante mexicano ocurrida hace dos días mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el estado de Georgia.

Exigen investigación transparente

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó el fallecimiento del connacional y confirmó que mantiene coordinación con autoridades de Estados Unidos para conocer las causas y circunstancias del hecho.

La Cancillería pidió una investigación “pronta y transparente”.

El Consulado General de México en Atlanta informa sobre el caso del connacional fallecido bajo custodia de ICE en Clayton, Georgia.https://t.co/vqpyoodvh8 pic.twitter.com/CKB9pXV6wD — Consulmex Atlanta (@ConsulMexAtl) January 15, 2026

Apoyo a la familia

El Gobierno mexicano informó que ya se estableció contacto con los familiares del migrante para brindar acompañamiento, orientación y asistencia consular.

Asimismo, señaló que la repatriación del cuerpo a México se realizará a la brevedad y conforme a la voluntad de la familia.

Identidad y falta de información

De acuerdo con reportes de medios locales, el fallecido sería Heber Sánchez Domínguez, de 34 años. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado oficialmente la causa de la muerte.

Contexto preocupante

Cabe señalar que este caso se suma a un aumento de fallecimientos en centros de detención migratoria en Estados Unidos.

Datos oficiales indican que al menos 30 personas murieron bajo custodia del ICE en 2025, la cifra más alta en dos décadas, y cuatro más han fallecido en los primeros días de 2026.

