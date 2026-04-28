Israel seguirá lucha contra Hezbolá sin ambiciones territoriales

Israel aseguró que este martes continuará desmantelando la infraestructura del grupo Hezbolá instalada junto a la frontera en Líbano, a pesar de que no cuenta con "ambiciones territoriales".

En su conferencia conjunta, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que su objetivo es proteger a los residentes.

"Nuestra presencia en las zonas cercanas a nuestra frontera norte tiene un único propósito: proteger a nuestros ciudadanos"

Fuerzas israelíes mantienen ocupada una franja de unos 10 kilómetros de terreno en el sur del Líbano y ordenaron desalojar un área mayor, lo que obliga el desplazamiento de cientos de miles de libaneses.

Israel califica la divisoria hasta donde llegan sus tropas como "línea defensiva", llamada también línea amarilla, y no ha especificado hasta cuándo seguirán ocupando ese territorio.

Por ello, el Ejército emitió una nueva orden de desplazamiento de la población, en caso de que la zona ubicada dentro del área del sur de la que ha expulsado a su población no esté dentro de la franja.

Estos comentarios se producen en medio de negociaciones entre el Líbano e Israel para un alto el fuego, mediadas por Estados Unidos.

Israel establece 'línea amarilla' en Líbano; publica zona ocupada

El Ejército de Israel reveló este domingo un mapa en el que detalla la zona militar que sus tropas ocupan en la zona sur de Líbano como en el mar Mediterráneo, a lo que denominaron "línea amarilla".

De acuerdo con la imagen compartida por las fuerzas israelíes, se mantienen desplegadas cinco divisiones en el país vecino, además de una zona marítima que controla la Armada israelí.

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