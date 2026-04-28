Incendio en obra de Moscú deja ocho muertos y heridos

Al menos ocho personas perdieron la vida y más de diez resultaron heridas este martes en Moscú tras un incendio registrado en un edificio en construcción, según informaron fuentes oficiales del Comité de Instrucción de Rusia.

El siniestro ocurrió en una obra ubicada en el barrio Aeropuerto, en el norte de la capital rusa, de acuerdo con el alcalde Serguéi Sobianin.

Víctimas y evacuación

Las autoridades señalaron que en el momento en que comenzó el fuego se encontraban centenares de personas trabajando en el inmueble.

El incendio provocó un alto número de víctimas y movilizó a equipos de emergencia en la zona.

El Comité de Instrucción ruso confirmó que “el número de fallecidos ha ascendido a ocho” y que investigadores y peritos forenses ya trabajan en el lugar de los hechos.

Además, se abrió una causa penal por violación de normas de seguridad durante las obras de construcción.

La Dirección Principal de Investigación informó que representantes de la constructora, el jefe de obra y empleados de una subcontratista han sido interrogados.

Todas estas personas fueron trasladadas a la sede del Comité de Investigación en Moscú para continuar con las diligencias.

El alcalde de Moscú expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que las autoridades continúan trabajando para esclarecer las causas del siniestro.

Comentarios