Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
rvdfes_1203b7bec7
Internacional

Incendio en obra de Moscú deja ocho muertos y heridos

Al menos ocho personas murieron y más de diez resultaron heridas tras un incendio en un edificio en construcción en Moscú, informaron autoridades

  • 28
  • Abril
    2026

Al menos ocho personas perdieron la vida y más de diez resultaron heridas este martes en Moscú tras un incendio registrado en un edificio en construcción, según informaron fuentes oficiales del Comité de Instrucción de Rusia.

El siniestro ocurrió en una obra ubicada en el barrio Aeropuerto, en el norte de la capital rusa, de acuerdo con el alcalde Serguéi Sobianin.

Víctimas y evacuación

Las autoridades señalaron que en el momento en que comenzó el fuego se encontraban centenares de personas trabajando en el inmueble.

El incendio provocó un alto número de víctimas y movilizó a equipos de emergencia en la zona.

El Comité de Instrucción ruso confirmó que “el número de fallecidos ha ascendido a ocho” y que investigadores y peritos forenses ya trabajan en el lugar de los hechos.

Además, se abrió una causa penal por violación de normas de seguridad durante las obras de construcción.

La Dirección Principal de Investigación informó que representantes de la constructora, el jefe de obra y empleados de una subcontratista han sido interrogados.

Todas estas personas fueron trasladadas a la sede del Comité de Investigación en Moscú para continuar con las diligencias.

El alcalde de Moscú expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que las autoridades continúan trabajando para esclarecer las causas del siniestro.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_proyectos_9_lalo_fb79479fb3
Más de 100 denuncias y 10 audiencias programadas por Proyectos 9
Whats_App_Image_2026_04_28_at_14_16_25_56adbae0ea
Amplían cirugías gratuitas de reconstrucción mamaria
republicanos_impulsan_construccion_del_salon_de_baile_trump_bae62788d3
Republicanos impulsan la construcción del salón de baile de Trump
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_42_50_9c07dc782e
Pilotos de Magnicharters piden justicia de autoridades laborales
petroleo_desplome_ca255fb2ee
Petróleo supera los US$119 por barril desde inicio de la guerra
AP_26119641353743_8923778880
Potapova hace historia en Madrid y avanza a semifinales
publicidad

Más Vistas

nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
charly_rodriguez_fuera_del_mundial_cdef14a47d
Charly Rodríguez queda fuera del Mundial 2026
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
publicidad
×