Ariana Grande irrumpe en ‘Focker-In-Law’ con primeras imágenes

La cantante Ariana Grande ya forma parte oficial del universo de Focker-In-Law, luego de que se difundieran las primeras imágenes de su personaje en la esperada nueva entrega de la saga.

La película, continuación de la franquicia iniciada con Meet the Parents, marcará el regreso de los icónicos personajes interpretados por Ben Stiller y Robert De Niro, quienes retoman sus papeles como Greg Focker y el temido Jack Byrnes.

Un nuevo personaje que sacudirá a la familia

Grande interpretará a Olivia Jones, una joven fuerte y decidida que, según los primeros adelantos, sería la prometida de Henry Focker, hijo de Greg y Pam.

El avance publicado por Paramount Pictures muestra a su personaje enfrentando la icónica prueba del detector de mentiras de Jack, en un guiño directo a la primera película, donde Greg fue sometido al mismo interrogatorio.

Esta escena sugiere que Olivia deberá “probar” si es digna de integrarse a la peculiar familia, en una dinámica que promete humor y tensión.

No lies detected. The trailer for Focker-In-Law debuts tomorrow! pic.twitter.com/l6fZWRw9Pj — Focker-In-Law (@fockerinlaw) April 14, 2026

La cinta también contará con el regreso de Blythe Danner como Dina Byrnes, Teri Polo como Pam y Owen Wilson como Kevin.

Además, se suman nuevos integrantes como Skyler Gisondo y Beanie Feldstein, quienes darán vida a los hijos adultos de la familia.

Tráiler y estreno

El primer tráiler oficial de la película será lanzado este 15 de abril, lo que permitirá conocer más detalles sobre la trama y el papel de Ariana Grande.

La cinta tiene previsto su estreno en cines el próximo 25 de noviembre, marcando el regreso de la saga 16 años después de Little Fockers.

El proyecto también llega tras la reciente participación de Grande en Wicked, consolidando su transición hacia el cine.

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