Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
the_super_mario_galaxy_movie_mayor_estreno_hollywood_1bcc823594
Escena

'The Super Mario Galaxy Movie' encabeza taquillas de Norteamérica

La cifra alcanzada supone una caída del 48% respecto a su primer fin de semana en cartelera, un descenso bastante moderado para una película exitosa

  • 12
  • Abril
    2026

"The Super Mario Galaxy Movie" encabezó la taquilla en Norteamérica en su segundo fin de semana en los cines al recaudar $629 millones de dólares de manera global.

De acuerdo con estimaciones difundidas por el estudio, la secuela se exhibió en 4,284 salas de Estados Unidos y Canadá, recaudando 69 millones de dólares.

Eso supone una caída del 48% respecto a su primer fin de semana en cartelera, un descenso bastante moderado para una película exitosa, pero la brecha entre esta entrega y la primera sigue creciendo. 

Para su segundo fin de semana de 2023, “The Super Mario Bros. Movie” —que recibió muchas mejores críticas que su continuación— había recaudado más de 353 millones de dólares en el mercado nacional.

Aún así, la película de Universal e Illumination es un éxito indiscutido, ya que costó apenas 110 millones de dólares producirla.

El gran estreno nuevo del fin de semana también fue un lanzamiento de Universal: la comedia romántica de viaje “You, Me & Tuscany”, protagonizada por Halle Bailey y Regé-Jean Page. 

Debutó en el cuarto puesto con una recaudación estimada de 8 millones de dólares en 3,151 pantallas, frente a un presupuesto de producción reportado de 18 millones de dólares.

El segundo lugar en la taquilla fue para “Project Hail Mary” y el tercer puesto fue para "El Drama".

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_13_at_12_23_04_AM_a1773e7ddb
Escala México en el top de atracción de inversión
inter_puerto_iran_ee6ab612b5
Irán lanza advertencia por bloqueo de EUA en el Golfo Pérsico
a8b90fba17d98f0a4d19c230d1ba34cd16f816c5_0def64c6f7
Trump publica una imagen como 'Jesucristo' tras criticar al papa
publicidad

Últimas Noticias

nl_consesiones_de_agua_350ff25eac
Políticos de NL tienen agua ‘gratis’ con títulos agrícolas
Whats_App_Image_2026_04_12_at_10_34_55_PM_288efd24df
Trae NL de Asia inversión récord; suma $3,000 millones de dólares
Whats_App_Image_2026_04_13_at_12_06_41_AM_d3351304cc
Saltillo y Ramos Arizpe el epicentro de accidentes ferroviarios
publicidad

Más Vistas

INFO_7_VERTICAL_4_7562aba266
Muere Paco Silva, ícono de la cumbia regiomontana
Whats_App_Image_2026_04_11_at_09_50_29_a439810931
Samuel García cierra gira en Asia reforzando preparación
magnicharters_suspende_vuelos_programados_por_semanas_794536f812
Aerolíneas alistan plan por Magnicharters; desaparecen empleados
publicidad
×