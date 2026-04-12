'The Super Mario Galaxy Movie' encabeza taquillas de Norteamérica

"The Super Mario Galaxy Movie" encabezó la taquilla en Norteamérica en su segundo fin de semana en los cines al recaudar $629 millones de dólares de manera global.

De acuerdo con estimaciones difundidas por el estudio, la secuela se exhibió en 4,284 salas de Estados Unidos y Canadá, recaudando 69 millones de dólares.

Eso supone una caída del 48% respecto a su primer fin de semana en cartelera, un descenso bastante moderado para una película exitosa, pero la brecha entre esta entrega y la primera sigue creciendo.

Para su segundo fin de semana de 2023, “The Super Mario Bros. Movie” —que recibió muchas mejores críticas que su continuación— había recaudado más de 353 millones de dólares en el mercado nacional.

Aún así, la película de Universal e Illumination es un éxito indiscutido, ya que costó apenas 110 millones de dólares producirla.

El gran estreno nuevo del fin de semana también fue un lanzamiento de Universal: la comedia romántica de viaje “You, Me & Tuscany”, protagonizada por Halle Bailey y Regé-Jean Page.

Debutó en el cuarto puesto con una recaudación estimada de 8 millones de dólares en 3,151 pantallas, frente a un presupuesto de producción reportado de 18 millones de dólares.

El segundo lugar en la taquilla fue para “Project Hail Mary” y el tercer puesto fue para "El Drama".

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