Escena

Harry Styles donará 1 euro por boleto para apoyar foros musicales

Harry Styles donará 1 euro por cada entrada vendida en Reino Unido durante su gira 2026 para apoyar a locales musicales independientes

  • 27
  • Enero
    2026

Harry Styles anunció que destinará 1 euro por cada entrada vendida en sus conciertos de estadios en el Reino Unido durante su gira Together, Together 2026 para apoyar a pequeños locales de música en vivo, conocidos como grassroots venues.

La aportación será canalizada al LIVE Trust mediante la iniciativa conocida como grassroots levy, que busca proteger y fortalecer a los recintos independientes que han enfrentado severas dificultades económicas tras la pandemia.

Aportación millonaria desde Wembley

La gira de Styles incluye al menos seis fechas confirmadas en el estadio de Wembley, en Londres, a las que recientemente se sumaron dos conciertos más debido a la alta demanda en preventa.

Con esta recaudación, se estima que el cantante podría generar alrededor de 16 mil pesos mexicanos para el fondo de apoyo.

De acuerdo con reportes recientes, más de la mitad de los foros independientes del Reino Unido no obtienen ganancias y al menos 150 han cerrado de forma permanente desde 2023, lo que representa cerca del 16 por ciento del sector.

Un gesto que se suma a otros artistas

La decisión de Styles se suma a iniciativas similares impulsadas por artistas como Coldplay, Ed Sheeran, Radiohead, Katy Perry, Pulp, Lorde y Sam Fender, quienes han destinado parte de sus ingresos a respaldar la base de la industria musical.

El Music Venue Trust celebró el anuncio y señaló que, aunque la aportación por boleto parece pequeña, el impacto acumulado de artistas de gran escala permite generar apoyo sostenible a largo plazo.

El respaldo del gobierno británico

El esquema del grassroots levy cuenta con el respaldo del gobierno del Reino Unido.

El ministro de Cultura, Ian Murray, expresó su intención de que al menos el 50% de las entradas para conciertos en estadios y arenas en 2026 incluyan este impuesto voluntario.

Se espera que en los próximos días se anuncie la primera fase de distribución de los fondos recaudados.

Alta demanda y precios de boletos

El regreso de Harry Styles a los escenarios ha generado una demanda masiva. Durante la preventa en Londres, los boletos oscilaron entre 900 y 9,000 pesos, precios que han provocado reacciones encontradas entre los fans.

Pese a las críticas por el aumento de costos, la gira es considerada uno de los eventos musicales más esperados de 2026 y seguirá al lanzamiento de su cuarto álbum, Kiss All The Time, Disco Occasionally, programado para el 6 de marzo.


