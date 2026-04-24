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Escena

Momo y Sana son embajadoras de 'El diablo viste a la moda 2'

Ambas fueron presentadas con mensajes grabados de Meryl Streep y Anne Hathaway, quienes destacaron su estilo, presencia y confianza.

  • 24
  • Abril
    2026

La premiere japonesa de la película “El diablo viste de Prada 2” se llevó a cabo en el complejo Roppongi Hills, Tokio, como parte de la gira internacional de promoción previa a su estreno el próximo 1 de mayo. 

¿Quiénes fueron las embajadoras en Japón?

Durante la presentación, las integrantes del grupo TWICE, Momo y Sana, subieron al escenario como embajadoras oficiales en Japón.

Ambas fueron presentadas con mensajes grabados de Meryl Streep y Anne Hathaway, quienes destacaron su estilo, presencia y confianza como representación del espíritu de la película.

Moda alineada con la esencia del filme

Las artistas lucieron vestidos rojos en sintonía con la estética del proyecto. Momo eligió un diseño a medida de MiuMiu, destacando su silueta ajustada, mientras que Sana optó por un vestido largo con drapeados de Prada, resaltando el detalle de un lazo en la parte trasera.

Una gira internacional de alto perfil

La premiere en Tokio forma parte de una serie de eventos globales que incluyen presentaciones en ciudades como Nueva York, donde el elenco principal también ha encabezado alfombras rojas y encuentros con medios.

La secuela retoma el universo del filme original, considerado un referente en la industria de la moda y el entretenimiento.


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