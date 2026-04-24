Momo y Sana son embajadoras de 'El diablo viste a la moda 2'

La premiere japonesa de la película “El diablo viste de Prada 2” se llevó a cabo en el complejo Roppongi Hills, Tokio, como parte de la gira internacional de promoción previa a su estreno el próximo 1 de mayo.

¿Quiénes fueron las embajadoras en Japón?

Durante la presentación, las integrantes del grupo TWICE, Momo y Sana, subieron al escenario como embajadoras oficiales en Japón.

Ambas fueron presentadas con mensajes grabados de Meryl Streep y Anne Hathaway, quienes destacaron su estilo, presencia y confianza como representación del espíritu de la película.

THE ICON, THE LEGEND, MERYL STREEP AND THE ICONIC, EFFORTLESSLY STUNNING ANNE HATHAWAY INTRODUCING MOMO AND SANA AS JAPAN AMBASSADORS OF “THE DEVIL WEARS PRADA 2” pic.twitter.com/Yw0GUYcqte — MOMO BASE (@momopopbase) April 23, 2026

Moda alineada con la esencia del filme

Las artistas lucieron vestidos rojos en sintonía con la estética del proyecto. Momo eligió un diseño a medida de MiuMiu, destacando su silueta ajustada, mientras que Sana optó por un vestido largo con drapeados de Prada, resaltando el detalle de un lazo en la parte trasera.

TWICE’s Sana and Momo draw major attention for their show-stopping runway walk for the film “The Devil Wears Prada 2.”pic.twitter.com/48GqoFht6n — Pop Core (@TheePopCore) April 23, 2026

Una gira internacional de alto perfil

La premiere en Tokio forma parte de una serie de eventos globales que incluyen presentaciones en ciudades como Nueva York, donde el elenco principal también ha encabezado alfombras rojas y encuentros con medios.

La secuela retoma el universo del filme original, considerado un referente en la industria de la moda y el entretenimiento.

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