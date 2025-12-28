Podcast
Escena

'Avatar' impulsa la taquilla rumbo al cierre de 2025

La cinta junto a 'Marty Supreme' permitió a la industria cerrar un año turbulento con su mejor desempeño en cines desde antes de la pandemia

  • 28
  • Diciembre
    2025

Hollywood cerró un año turbulento con grandes ventas de entradas para "Avatar: Fire and Ash" y un éxito de taquilla para Timothée Chalamet con "Marty Supreme" durante un ajetreado fin de semana en los cines.

Como se esperaba, el último viaje de James Cameron a Pandora dominó las taquillas, recaudando $88 millones de dólares durante el periodo de cuatro días entre Navidad y el domingo, y $64 millones de dólares el fin de semana, según estimaciones del estudio difundidas el domingo. Aunque "Fire and Ash" se estrenó con menos fuerza a nivel nacional que su predecesor de 2022, "Avatar: The Way of Water", se mantuvo mejor en su segundo fin de semana. Cayó sólo 28%, mientras que "Way of Water" cayó 53%.

En dos semanas, "Fuego y Cenizas" ha acumulado rápidamente $217,7 millones de dólares en América del Norte para The Walt Disney Company. Pero la película, con un presupuesto de $400 millones de dólares, ha sido un gran atractivo internacionalmente, recaudando $542,7 millones de dólares hasta ahora en el extranjero. Para alcanzar las alturas de taquilla de las películas anteriores, "Fire and Ash" necesitará mantener el atractivo durante el Año Nuevo y principios de enero. Si lo logra, "Avatar" podría convertirse en la primera franquicia con tres películas de $2,000 millones de dólares.

Pero gran parte del éxito en los cines durante Navidad y el fin de semana perteneció a "Marty Supreme", el lanzamiento de mayor presupuesto de A24. El drama de tenis de mesa ambientado en la década de 1950 de Josh Safdie recaudó $27,1 millones de dólares durante el fin de semana de cuatro días, un éxito rotundo para el estudio independiente.

Chalamet hizo grandes esfuerzos para promocionar el aclamado estreno, incluyendo aparecer en la cima del Sphere en Las Vegas. La fuerte apertura demostró que la estrella de 30 años tiene un poder de atracción más allá de la mayoría de sus contemporáneos, y marcó una rara victoria de taquilla para una película completamente original. La película de Safdie tuvo un costo de alrededor de $70 millones de dólares.

"Marty Supreme" incluso superó a la película que la mayoría de los analistas esperaban que ocupara el segundo lugar: "Anaconda" de Sony Pictures. La comedia, protagonizada por Jack Black y Paul Rudd, recaudó $23,7 millones de dólares durante el fin de semana festivo de cuatro días. Eso sigue siendo bueno para una comedia, un género que la mayoría de los estudios han abandonado en los últimos años. Pero "Anaconda" (50% fresca en Rotten Tomatoes) seguramente fue afectada por malas críticas.

Hollywood está terminando el año con su mejor taquilla del Día de Navidad desde antes de la pandemia de COVID-19, una nota final positiva en lo que ha sido un año difícil para la industria cinematográfica. Al comenzar el año, las expectativas eran altas para el primer año de la industria en esta década no marcado por la pandemia o huelgas.

"Fue un final realmente sólido para un año tumultuoso", comentó Paul Dergarabedian, analista sénior de medios de Comscore. "Ha sido una montaña rusa. Creo que la mejor noticia para la industria —sé que decimos esto cada año—, pero si miras la programación para 2026, es bastante increíble".

Pero las ventas de entradas nacionales del año están terminando aproximadamente a la par con los decepcionantes $8,750 millones de dólares en 2024. Con tres días restantes en 2025, el total de taquilla es de $8,760 millones de dólares, según Comscore. En comparación, en 2019, ese total fue de $11,400 millones de dólares.

Eso es un desarrollo preocupante para los cines, que ahora observan nerviosamente cómo Netflix intenta comprar uno de los estudios más históricos de Hollywood: Warner Bros. La película más taquillera del año fue una producción china, "Ne Zha 2", que generó 2.000 millones de dólares. La película más vista de 2025 fue "KPop Demon Hunters", una película que Sony Pictures vendió a Netflix. Incluso los Oscar se dirigen a YouTube.

Los tres mayores éxitos de taquilla de Hollywood fueron todos clasificados como PG: "Zootopia 2" ($1,420 millones de dólares a nivel mundial), "Lilo & Stitch" ($1,040 millones de dólares) y "Una Película de Minecraft" ($958,2 millones de dólares).

Las 10 mejores películas

Con las cifras definitivas siendo publicadas el lunes, esta lista toma en cuenta las ventas estimadas de entradas de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. "Avatar: Fire and Ash", $64 millones de dólares.

2. "Zootopia 2", $20 millones de dólares.

3. "Marty Supreme", $17,5 millones de dólares.

4. "The Housemaid", $15,4 millones de dólares.

5. "Anaconda", $14,6 millones de dólares.

6. "David", $12,7 millones de dólares.

7. "The SpongeBob Movie: Search for SquarePants", $11,2 millones de dólares.

8. "Song Sung Blue", $7,6 millones de dólares.

9. "Wicked: For Good", $5,3 millones de dólares.

10. "Five Nights at Freddy's 2", $4,4 millones de dólares.


