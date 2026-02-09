Bad Bunny agradece a empleados de Zara tras el Super Bowl LX

Bad Bunny tuvo un gesto especial con los empleados de Zara tras su histórica actuación en el Super Bowl LX, celebrado el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde se convirtió en el primer artista latino en presentar un espectáculo de medio tiempo completamente en español.

El puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, sorprendió no solo por su energía en el escenario, sino también por la elección de su vestuario: un conjunto monocromático en tonos crema diseñado por Zara, firma del grupo Inditex.

Un look con mensaje personal

El atuendo incluyó una camisa con cuello y corbata, un jersey estilo fútbol americano con el dorsal “OCASIO 64”, en homenaje a su madre, cuyo apellido es Ocasio y nació en 1964, pantalones chinos y tenis Adidas.

Más tarde sumó un blazer de doble botonadura.

El estilismo estuvo a cargo de Storm Pablo y Marvin Douglas Linares. La elección llamó la atención por alejarse de las tradicionales marcas de lujo que suelen dominar el espectáculo deportivo más visto del año.

Zara confirmó posteriormente que se trató de una “visión artística” y que el diseño no estará a la venta.

Además, el cantante complementó su imagen con un reloj Royal Oak de Audemars Piguet, elaborado en oro amarillo de 18 quilates con esfera de malaquita, según detalló la revista Vogue.

Un regalo inesperado en Arteixo

Como muestra de agradecimiento, Bad Bunny envió a cada empleado de las oficinas centrales de Inditex/Zara en Sabón (Arteixo, A Coruña) una réplica de la camiseta con el número 64, acompañada de una nota personal firmada.

“Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real, este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto! Benito”, decía el mensaje fechado la noche del espectáculo.

Trabajadores de la firma encontraron la sorpresa al llegar a sus puestos este lunes, según informaron fuentes de la plantilla.

El espectáculo de medio tiempo estuvo cargado de referencias a Puerto Rico y contó con la participación de figuras como Cardi B, Karol G, Young Miko, así como la aparición sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin, quienes fueron los únicos acompañantes vocales del artista.

