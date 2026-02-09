Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2_97e4323654
Escena

Bad Bunny agradece a empleados de Zara tras el Super Bowl LX

El cantante envió camisetas y una nota firmada a empleados de Zara tras usar un diseño especial en el show del Super Bowl 60

  • 09
  • Febrero
    2026

Bad Bunny tuvo un gesto especial con los empleados de Zara tras su histórica actuación en el Super Bowl LX, celebrado el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde se convirtió en el primer artista latino en presentar un espectáculo de medio tiempo completamente en español.

El puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, sorprendió no solo por su energía en el escenario, sino también por la elección de su vestuario: un conjunto monocromático en tonos crema diseñado por Zara, firma del grupo Inditex.

HAtmjbUWYAAFS2o.jfif

Un look con mensaje personal

El atuendo incluyó una camisa con cuello y corbata, un jersey estilo fútbol americano con el dorsal “OCASIO 64”, en homenaje a su madre, cuyo apellido es Ocasio y nació en 1964, pantalones chinos y tenis Adidas.

Más tarde sumó un blazer de doble botonadura.

El estilismo estuvo a cargo de Storm Pablo y Marvin Douglas Linares. La elección llamó la atención por alejarse de las tradicionales marcas de lujo que suelen dominar el espectáculo deportivo más visto del año.

HAsjbqqWcAAISVA.jfif

Zara confirmó posteriormente que se trató de una “visión artística” y que el diseño no estará a la venta.

Además, el cantante complementó su imagen con un reloj Royal Oak de Audemars Piguet, elaborado en oro amarillo de 18 quilates con esfera de malaquita, según detalló la revista Vogue.

Un regalo inesperado en Arteixo

Como muestra de agradecimiento, Bad Bunny envió a cada empleado de las oficinas centrales de Inditex/Zara en Sabón (Arteixo, A Coruña) una réplica de la camiseta con el número 64, acompañada de una nota personal firmada.

“Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real, este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto! Benito”, decía el mensaje fechado la noche del espectáculo.

HArlrFZX0AAtzw9.jfif

Trabajadores de la firma encontraron la sorpresa al llegar a sus puestos este lunes, según informaron fuentes de la plantilla.

El espectáculo de medio tiempo estuvo cargado de referencias a Puerto Rico y contó con la participación de figuras como Cardi B, Karol G, Young Miko, así como la aparición sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin, quienes fueron los únicos acompañantes vocales del artista.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_46_bd6091950f
Lanza oficialmente el tráiler de 'One Piece: into the grand line'
EH_UNA_FOTO_41_6b42fa535c
Brooke Josephson anuncia divorcio tras escándalo Epstein
david_bisbal_fallece_padre_765bbc3233
David Bisbal anuncia muerte de su padre y boxeador a los 84 años
publicidad

Últimas Noticias

vicealmirante_farias_sheinbaum_b024de6d5a
Delega Presidencia investigación a FGR sobre caso Farías Laguna
fuerza_aerea_mexicana_dcd11a2164
Hoy es el Día de la Fuerza Aérea Mexicana; vocación y disciplina
medicinas_tamaulipas_b42282cdb1
Hay 92% de abasto de medicinas en Tamaulipas, afirma ISSSTE
publicidad

Más Vistas

AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
321f67331d1ea852432ae78bbb8703927ef217ccw_7c2cafa035
Encuentran sin vida a tres mineros desaparecidos en Sinaloa
publicidad
×