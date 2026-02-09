Exnovia de Epstein, invoca la Quinta Enmienda ante Congreso

Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice convicta de Jeffrey Epstein, se negó este lunes 9 de febrero de 2026 a responder preguntas durante una deposición virtual ante el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual de menores, invocó su derecho bajo la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege contra la autoincriminación.

La comparecencia se realizó por videollamada desde una prisión federal en Texas, donde permanece recluida.

Invoca derecho constitucional

Al acogerse a la Quinta Enmienda, Maxwell evitó contestar cualquier pregunta sustantiva relacionada con Epstein, sus presuntos asociados o el manejo de los archivos del caso.

La exsocialité continúa apelando su sentencia, argumento que sus abogados han utilizado para justificar su negativa a declarar.

El presidente del comité, el republicano James Comer, confirmó que, “como se esperaba”, Maxwell tomó la Quinta y no ofreció información relevante durante el interrogatorio.

Investigación legislativa en curso

La Comisión de Supervisión citó a Maxwell desde julio de 2025 como parte de una investigación más amplia sobre el caso Epstein, el manejo de los expedientes judiciales y posibles irregularidades dentro del Departamento de Justicia.

Sus abogados habían advertido previamente que invocaría sus derechos constitucionales si no se le concedía inmunidad o algún tipo de clemencia. Incluso señalaron que estaría dispuesta a testificar plenamente si recibía un perdón presidencial.

Mientras tanto, legisladores demócratas criticaron que Maxwell no aportara información sobre las víctimas ni sobre posibles cómplices con poder e influencia.

La comparecencia se produce en paralelo a la revisión de versiones no censuradas de los archivos de Epstein por parte de miembros del Congreso, tras la publicación de millones de documentos por el Departamento de Justicia a finales de enero.

El comité también ha presionado para que otras figuras de alto perfil comparezcan, incluyendo al expresidente Bill Clinton y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quienes acordaron presentarse a declarar más adelante este mes tras amenazas de desacato.

Aunque la negativa de Maxwell ya se anticipaba desde enero, la audiencia de este lunes confirmó oficialmente que no cooperará mientras continúe su proceso de apelación, en medio de crecientes llamados de sobrevivientes para mayor transparencia en el caso Epstein.

