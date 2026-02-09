Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_30_71fca54ed7
Internacional

Exnovia de Epstein, invoca la Quinta Enmienda ante Congreso

Maxwell se negó a responder preguntas del Congreso de EUA e invocó la Quinta Enmienda durante una deposición virtual desde prisión

  • 09
  • Febrero
    2026

Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice convicta de Jeffrey Epstein, se negó este lunes 9 de febrero de 2026 a responder preguntas durante una deposición virtual ante el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual de menores, invocó su derecho bajo la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege contra la autoincriminación.

La comparecencia se realizó por videollamada desde una prisión federal en Texas, donde permanece recluida.

Invoca derecho constitucional

Al acogerse a la Quinta Enmienda, Maxwell evitó contestar cualquier pregunta sustantiva relacionada con Epstein, sus presuntos asociados o el manejo de los archivos del caso.

La exsocialité continúa apelando su sentencia, argumento que sus abogados han utilizado para justificar su negativa a declarar.

AP26040582298934.jpg

El presidente del comité, el republicano James Comer, confirmó que, “como se esperaba”, Maxwell tomó la Quinta y no ofreció información relevante durante el interrogatorio.

Investigación legislativa en curso

La Comisión de Supervisión citó a Maxwell desde julio de 2025 como parte de una investigación más amplia sobre el caso Epstein, el manejo de los expedientes judiciales y posibles irregularidades dentro del Departamento de Justicia.

Sus abogados habían advertido previamente que invocaría sus derechos constitucionales si no se le concedía inmunidad o algún tipo de clemencia. Incluso señalaron que estaría dispuesta a testificar plenamente si recibía un perdón presidencial.

Mientras tanto, legisladores demócratas criticaron que Maxwell no aportara información sobre las víctimas ni sobre posibles cómplices con poder e influencia.

EH UNA FOTO (31).jpg

La comparecencia se produce en paralelo a la revisión de versiones no censuradas de los archivos de Epstein por parte de miembros del Congreso, tras la publicación de millones de documentos por el Departamento de Justicia a finales de enero.

El comité también ha presionado para que otras figuras de alto perfil comparezcan, incluyendo al expresidente Bill Clinton y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quienes acordaron presentarse a declarar más adelante este mes tras amenazas de desacato.

Aunque la negativa de Maxwell ya se anticipaba desde enero, la audiencia de este lunes confirmó oficialmente que no cooperará mientras continúe su proceso de apelación, en medio de crecientes llamados de sobrevivientes para mayor transparencia en el caso Epstein.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_29_d93044dbec
Policía británica evalúa señalamientos contra expríncipe Andrés
epstein_woody_allen_esposa_ap_1b7efe0a87
Epstein organizó visita de Woody Allen y esposa a la Casa Blanca
Whats_App_Image_2026_02_04_at_10_28_52_PM_0a8c787f1e
'Bill Gates y Epstein si se conocían': Exesposa de Gates
publicidad

Últimas Noticias

images_b0bc17df9a
Asesinan a excoordinador operativo de la CES en Jiutepec
archivo_policia_tamaulipas_be771b4703
Refuerzan operativos en Ciudad Victoria para inhibir delitos
mundial_2030_5_mil_millones_euros_57f1defa01
Mundial 2030 dejará €5,000 millones a cada país sede
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
321f67331d1ea852432ae78bbb8703927ef217ccw_7c2cafa035
Encuentran sin vida a tres mineros desaparecidos en Sinaloa
publicidad
×