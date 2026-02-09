Inicia Humbe su gira con un lleno total en la Arena Monterrey

El cantautor regiomontano Humbe consolidó su estatus como una de las figuras más importantes del pop alternativo actual al ofrecer un espectacular concierto el sábado, en la Arena Monterrey.

Ante un recinto lleno, el artista inauguró formalmente su gira mundial Dueño del Cielo Tour, marcando un hito en su carrera al presentarse por primera vez como estelar en este emblemático escenario de su ciudad natal ante más de 17,000 personas.

La velada comenzó alrededor de las 21:00 horas, sumergiendo a los asistentes en una experiencia visual y sonora de alto nivel.

Con una producción que incluyó elementos atmosféricos y juegos de luces diseñados para complementar su narrativa musical, Humbe interpretó un repertorio que equilibró sus mayores éxitos con temas de su producción más reciente.

Canciones como "Bander", "El Poeta" y Fantasmas" fueron coreadas al unísono, creando una conexión emocional profunda entre el intérprete y su audiencia.

A lo largo de las más de tres horas que duró el espectáculo, el músico no pudo ocultar su emoción, llegando incluso a las lágrimas al agradecer el apoyo de sus seguidores en el lugar que lo vio crecer.

Con el evento quedó claro que el cantante sí es "profeta en su tierra" al llenar la arena meses antes de la fecha programada.

El inicio de esta gira en Monterrey representa solo el primer paso de un extenso recorrido que llevará al artista por diversas ciudades de México y el extranjero durante el resto del 2026.

Tras el éxito rotundo en la capital regia, las expectativas para sus próximas presentaciones, incluyendo su llegada al Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, se mantienen en lo más alto, reafirmando que el Dueño del Cielo ha despegado con fuerza en esta nueva etapa.

