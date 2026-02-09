Caries y gingivitis, principales problemas bucales en Coahuila

La caries dental y las enfermedades de las encías, como la gingivitis, continúan encabezando la lista de los principales problemas de salud bucal entre la población coahuilense, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que cada año atiende cientos de miles de casos relacionados con estos padecimientos en sus unidades médicas del estado.

Con motivo del Día del Personal de Estomatología, que se conmemora este 9 de febrero, el IMSS en Coahuila reconoció la labor del personal especializado que brinda atención integral en la detección, prevención y tratamiento de enfermedades bucales, consideradas una de las principales causas de consulta en el primer nivel de atención.

El coordinador del Servicio de Estomatología en las unidades del Seguro Social en la entidad, Miguel Alberto Ascacio Solís, informó que en los 34 consultorios de estomatología ubicados en Unidades de Medicina Familiar se realizan en promedio 359 mil 856 acciones al año, lo que refleja la alta demanda de este tipo de servicios entre la población derechohabiente.

Entre las atenciones más solicitadas se encuentran la identificación de caries dental, la detección de placa dentobacteriana, el tratamiento de enfermedades periodontales, la aplicación tópica de flúor y la orientación sobre técnicas adecuadas de cepillado y uso de hilo dental.

También se llevan a cabo obturaciones, tratamientos restaurativos y extracciones dentales. El especialista explicó que la estomatología no solo se enfoca en los dientes, sino también en encías, maxilares, tejidos blandos, mucosa oral y articulaciones, por lo que una atención oportuna puede prevenir complicaciones que impacten la salud general.

Ante este escenario, el IMSS reiteró el llamado a la población a acudir de manera periódica a revisión bucodental, especialmente en el caso de niñas y niños menores de 10 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, quienes presentan mayor riesgo de desarrollar complicaciones si no reciben atención preventiva.

