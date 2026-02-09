Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirman romance en Super Bowl

Lewis Hamilton y Kim Kardashian acapararon reflectores durante el Super Bowl LX, celebrado el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, tras ser captados juntos en una suite VIP del estadio.

La empresaria y estrella de reality shows, y el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, fueron vistos conversando, riendo y compartiendo el encuentro entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

Las cámaras de la transmisión oficial incluso los enfocaron en distintos momentos del partido.

Aunque no hubo muestras explícitas de afecto, la cercanía y naturalidad con la que interactuaron fue interpretada por muchos como el “hard launch” de su romance, es decir, su primera aparición pública clara como pareja.

Lewis and Kim Kardashian at the Superbowl #SuperBowlLX pic.twitter.com/SokO1Haeec — Sir Lewis Updates (@LH44updates) February 9, 2026

En la misma suite se encontraban celebridades como Kendall Jenner, Justin y Hailey Bieber, Tyler, the Creator y el CEO de Apple, Tim Cook.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con sorpresa, entusiasmo y también críticas.

Rumores que venían de semanas atrás

Los rumores sobre una posible relación comenzaron semanas antes, tras ser vistos en un exclusivo club de campo en el Reino Unido, Estelle Manor, en la región de Cotswolds.

Posteriormente, viajaron juntos a París, según reportes de medios británicos.

Ambos estarían “explorando una relación romántica” de manera discreta, luego de que Kardashian decidiera tomarse un tiempo lejos del mundo de las citas para enfocarse en su familia y proyectos profesionales.

Hamilton y Kardashian se conocen desde 2014 y comparten círculos sociales y vínculos con la industria de la moda y el entretenimiento. Incluso el piloto británico mantuvo cercanía con Kanye West, exesposo de Kim.

Revuelo en un evento lleno de estrellas

El Super Bowl 2026 reunió a múltiples celebridades como Paul McCartney, Jon Bon Jovi, Roger Federer, Adam Sandler, Justin Bieber y Jay-Z.

El espectáculo de medio tiempo estuvo encabezado por Bad Bunny, con apariciones de Lady Gaga y Ricky Martin.

La presencia conjunta de Kardashian y Hamilton coincidió con el arranque de la temporada 2026 de Fórmula 1, en la que el británico enfrenta su segundo año con Ferrari tras una campaña 2025 por debajo de las expectativas.

Aunque ninguno ha hecho declaraciones oficiales, su aparición en el evento deportivo más visto del año parece haber confirmado lo que hasta ahora eran solo rumores.

