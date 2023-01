Bad Bunny desaparece de redes sociales tras polémica

El reguetonero decidió cambiar la privacidad de sus redes sociales, así como escribir un mensaje de despedida, tras ser tendencia por lanzar el celular de fan.

Tal parece que el cantante Bad Bunny se cansó de la polémica, pues se despidió de las redes sociales luego de volverse tendencia por lanzar el celular de una fanática.

La decisión del intérprete de ‘Titi me preguntó’ fue radical, ya que cambió la configuración de su cuenta de Instagram de ‘pública’ a ‘privada’ y todas las personas que no formaban parte de sus seguidores, ya no pueden ver sus publicaciones.

Esto no se trataría de un cambio en su cuenta donde borra todas sus publicaciones, tal como hacen otros artistas al anunciar un nuevo proyecto o marcar un suceso en su carrera, sino que se trataría tal cual, de la privacidad del cantante, pues continúa apareciendo el número de publicaciones que tiene en su ‘feed’.





Por otra parte, en su perfil de Twitter escribió un mensaje donde advierte a sus fanáticos sobre su próxima ausencia.

“Me van a extrañar…”, se lee en su descripción en la red social.





Tal parece que el reguetonero prefiere dejar de estar en el ojo público, luego de ser duramente criticado por lanzar el celular de una fanática que se acercó a él mientras caminaba, con el fin de obtener una fotografía del artista.

La reacción tan impulsiva del cantante, sobre arrebatarle el teléfono a la joven y lanzarlo lejos, se volvió tendencia en redes sociales y marcó un inicio de año desfavorable para él.

Aunque posteriormente Benito, verdadero nombre del intérprete, explicó los hechos y el motivo de sus actos, su comportamiento continuó siendo objeto de críticas por diversos usuarios.

“La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto.

“Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, aseveró el creador de ‘Un Verano Sin Ti’.

Tal parece que Bad Bunny no volverá a compartir detalles de su vida por un tiempo, pues cabe señalar, el cantante se encuentra en un “descanso” luego de terminar su gira ‘The Hottest World Tour’ el pasado mes de diciembre.