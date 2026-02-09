Podcast
Deportes

Impulsa Claudia Sheinbaum el boxeo nacional desde Monterrey

La presidenta entrenó con boxeadoras regias y reiteró su proyecto para promover salud, prevenir adicciones y fortalecer el tejido social mediante el deporte

  • 09
  • Febrero
    2026

Como parte de su proyecto nacional para impulsar el boxeo como una herramienta de paz, salud y prevención de adicciones, la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, visitó el gimnasio Locos por el Box en Monterrey, Nuevo León, donde convivió y entrenó con destacadas exponentes del boxeo regiomontano.

Desde temprana hora, siguiendo la tradición de los boxeadores que entrenan antes de que cante el gallo, la mandataria se colocó los guantes y participó en una sesión práctica, demostrando un interés genuino por el deporte y por el impacto social que genera cuando se trabaja con visión y compromiso.

Durante la actividad, la presidenta compartió de cerca con Cecy “La Bomba” Rodríguez, joven boxeadora profesional, de origen humilde y surgida del barrio, actual número dos del ranking mundial de la Organización Mundial de Boxeo. Su sencillez, disciplina y estilo de vida 100% deportivo conectaron de inmediato con la mandataria, lo cual quedó reflejado en las imágenes y videos donde se le observa conviviendo con naturalidad y entusiasmo.

Junto a Cecy estuvo también Magali “La Tormenta” Rodríguez, clasificada mundial del Consejo Mundial de Boxeo, quien con su experiencia aportó conocimiento y guía durante la sesión, ayudando a que la presidenta conociera y practicara el ABC del boxeo, en un ambiente de respeto, aprendizaje y camaradería.

Ambas boxeadoras lograron que la presidenta viviera un momento cercano y auténtico dentro del gimnasio, demostrando que el boxeo mexicano cuenta con mujeres ejemplares que no solo compiten a nivel internacional, sino que también representan valores, disciplina y un camino sano para las nuevas generaciones.

En el evento estuvo presente el entrenador y mánager Sergio Reyna, quien le calzó los guantes a la presidenta y colaboró en la logística y coordinación de la actividad deportiva, la cual dejó una impresión positiva en la mandataria, quien se retiró contenta por la experiencia y el mensaje social que transmite el boxeo.

@claudiasheinbaum Jóvenes Construyendo el Futuro incorpora a cinco mil boxeadoras y boxeadores profesionales para acercar el deporte y entrenar cien mil niñas, niños y adolescentes de todo el país. Boxeando por la paz. #fyp #box #tiktok ♬ sonido original - Claudia Sheinbaum Pardo

Un proyecto con impacto nacional

El proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum busca posicionar al boxeo como una herramienta de transformación social, con acciones concretas como:

Alejar a las y los jóvenes de las drogas y la violencia a través del deporte.

Promover la activación física y la reconstrucción del tejido social en las 32 entidades del país.

Integrar a 5,000 boxeadores al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con la meta de capacitar a más de 100,000 niñas, niños y adolescentes.

La visita a Monterrey reafirma que el boxeo mexicano, respaldado por la Presidencia de la República y el Consejo Mundial de Boxeo, se consolida como un pilar deportivo y social, donde figuras como Cecy Rodríguez y Magali Rodríguez se convierten en ejemplos reales para la juventud del país.


