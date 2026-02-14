Irma Dorantes reaparece en público a sus 91 años de edad

La actriz Irma Dorantes volvió a aparecer en público a la edad de 91 años, sorprendiendo a fans y medios al mostrar su aspecto actual, Dorantes, figura emblemática del cine mexicano y recordada también por haber sido esposa del icónico Pedro Infante, fue captada en eventos recientes donde se le vio con buena energía y elegante presencia.

A lo largo de su extensa carrera artística, Dorantes protagonizó numerosas películas junto a grandes figuras del cine de oro y dejó una huella importante en la cultura popular mexicana.

Su reaparición generó comentarios positivos en redes sociales y entre admiradores, quienes celebraron ver a la actriz con vitalidad y rodeada de cariño.

Usuarios en plataformas digitales compartieron fotografías y mensajes de afecto, destacando la trayectoria y legado de Dorantes dentro del espectáculo nacional.

Muchos seguidores consideraron esta aparición como un momento especial para recordar su contribución al cine y reafirmar el cariño que sigue despertando entre varias generaciones.

