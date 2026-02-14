Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_14_at_5_44_10_PM_4e64a3601e
Escena

Irma Dorantes reaparece en público a sus 91 años de edad

Usuarios en plataformas digitales compartieron fotografías y mensajes de afecto, destacando la trayectoria y legado de Dorantes dentro del espectáculo

  • 14
  • Febrero
    2026

La actriz Irma Dorantes volvió a aparecer en público a la edad de 91 años, sorprendiendo a fans y medios al mostrar su aspecto actual, Dorantes, figura emblemática del cine mexicano y recordada también por haber sido esposa del icónico Pedro Infante, fue captada en eventos recientes donde se le vio con buena energía y elegante presencia.

A lo largo de su extensa carrera artística, Dorantes protagonizó numerosas películas junto a grandes figuras del cine de oro y dejó una huella importante en la cultura popular mexicana.

WhatsApp Image 2026-02-14 at 5.44.10 PM (1).jpeg

Su reaparición generó comentarios positivos en redes sociales y entre admiradores, quienes celebraron ver a la actriz con vitalidad y rodeada de cariño.

Usuarios en plataformas digitales compartieron fotografías y mensajes de afecto, destacando la trayectoria y legado de Dorantes dentro del espectáculo nacional.

Muchos seguidores consideraron esta aparición como un momento especial para recordar su contribución al cine y reafirmar el cariño que sigue despertando entre varias generaciones.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ley_cine_sheinbaum_0a2b300400
Presenta Cultura iniciativa para renovar Ley Federal de Cine
david_bisbal_fallece_padre_765bbc3233
David Bisbal anuncia muerte de su padre y boxeador a los 84 años
escena_sobriedad_me_estas_matando_8877895069
Estrenan 'Sobriedad me estás matando' en cines de CDMX
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_15_at_10_03_40_PM_fc88ad8eee
Acuden más de 27,000 personas a la macrobrigada de vacunación
Whats_App_Image_2026_02_15_at_9_38_17_PM_6ae983ca01
Reino Unido emprende ofensiva contra las redes sociales
Whats_App_Image_2026_02_15_at_9_04_28_PM_1_9b62f386b4
Carnaval de Tampico rompe récord con 36,000 asistentes
publicidad

Más Vistas

victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
Omar_Cervantes_3733bbae45
Periodista Omar Cervantes sufre muerte cerebral tras enfermedad
publicidad
×