Escena

Alfredo Adame crítica a Imelda Tuñón y respalda a Maribel Guardia

La disputa legal ha permanecido bajo atención pública debido al impacto familiar que representa y por tratarse de figuras conocidas dentro del entretenimiento.

  • 06
  • Febrero
    2026

Alfredo Adame se pronunció sobre el proceso legal que involucra a Maribel Guardia y a su exnuera, Imelda Garza Tuñón, un caso que mantiene atención dentro del ámbito del entretenimiento debido a su relación con la custodia y el bienestar del menor José Julián. Las declaraciones del conductor fueron realizadas durante un encuentro con medios, donde expresó su respaldo a la actriz y a su esposo, Marco Chacón.

¿Qué postura expresó Alfredo Adame sobre el caso familiar?

Durante sus declaraciones, Alfredo Adame señaló que confía en la versión de Maribel Guardia y aseguró que su respaldo se basa en la relación profesional y personal que mantiene con la actriz desde hace varios años. El conductor afirmó que la trayectoria de la artista respalda su comportamiento dentro del medio del entretenimiento.

Según explicó, considera que la imagen pública de la actriz ha sido construida a lo largo de su carrera artística y que su comportamiento ha sido constante frente a diversas situaciones mediáticas. Adame también expresó que su confianza se extiende hacia Marco Chacón, esposo de Guardia, a quien incluyó dentro de su postura de apoyo.

Señalamientos hacia Imelda Garza Tuñón generan reacciones

Además del respaldo hacia la actriz, el conductor cuestionó las declaraciones que han surgido desde la postura de Imelda Garza Tuñón. Indicó que, desde su perspectiva, los señalamientos dirigidos hacia Maribel Guardia no impactan la percepción pública que el público mantiene sobre la artista.

Adame mencionó que la trayectoria mediática de Guardia ha estado marcada por la constancia en su carrera y por una presencia pública que, según su opinión, ha sido estable dentro del espectáculo. También sostuvo que la percepción del público sobre la actriz se ha formado durante varios años de exposición en televisión, teatro y música.

¿Cómo inició el conflicto legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

La disputa salió a la luz cuando Maribel Guardia confirmó el inicio de un proceso legal relacionado con su exnuera. La actriz explicó en su momento que la acción estaba vinculada con la seguridad y el bienestar de su nieto José Julián, hijo de Imelda Garza Tuñón y del fallecido cantante Julián Figueroa.

El caso ha permanecido bajo atención pública debido al impacto familiar que representa y por tratarse de figuras conocidas dentro del entretenimiento. La situación ha generado diversas reacciones entre seguidores, figuras del medio artístico y espacios informativos dedicados a la farándula.

 


