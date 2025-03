Ben Affleck explica por qué no volverá a ser Batman

El actor Ben Affleck habló recientemente sobre su paso por el Universo Extendido de DC (DCEU), revelando que su experiencia interpretando a Batman fue tan agotadora que decidió no volver a trabajar en películas de superhéroes.

Affleck debutó como el Caballero de la Noche en Batman vs Superman: el origen de la justicia (2016) y repitió su papel en Liga de la Justicia (2017), incluyendo la versión extendida de Zack Snyder, sin embargo el actor confesó en una entrevista que lo que inició como una gran oportunidad terminó siendo un proceso extremadamente estresante.

"Fue una experiencia realmente insoportable. No tengo interés en volver a ese género, no solo por lo complicado que fue, sino porque he perdido el entusiasmo por lo que antes disfrutaba", explicó Affleck.

Además, el actor señaló que muchas de las decisiones creativas tomadas en estas películas no coincidían con su visión, lo que aumentó su frustración.

El legado de Batman y la controversia en el DCEU

A pesar del éxito comercial de Batman vs Superman, que recaudó $872 millones de dólares, la película recibió críticas mixtas.

Por otro lado, Liga de la Justicia enfrentó graves problemas de producción, incluyendo cambios de director, lo que afectó su rendimiento en taquilla, sumando solo $657 millones de dólares.

La versión de Zack Snyder, lanzada en 2021, fue mucho mejor recibida por los seguidores, pero para entonces, Affleck ya había decidido alejarse de la franquicia.

A lo largo de la historia, Batman ha sido interpretado por grandes actores como Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale y Robert Pattinson, demostrando la importancia del personaje en el cine, sin embargo para Ben Affleck, el traje del murciélago fue más un peso que un honor.

