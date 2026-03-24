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Finanzas

Actividad económica de México cae 0.3% en enero

El retroceso anual fue impulsado por la debilidad industrial, pese a avances en el sector primario, reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

  • 24
  • Marzo
    2026

La actividad económica de México registró una caída de 0.3% interanual en enero de 2026, afectada principalmente por el desempeño negativo del sector industrial, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el organismo, el resultado del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) reflejó una contracción de 1.1% en las actividades secundarias, que no logró ser compensada por el crecimiento de 1.6% en las primarias y de apenas 0.1% en las terciarias.

Dentro del sector secundario, las industrias manufactureras reportaron una caída de 3%, siendo el principal factor de debilidad. En contraste, la minería creció 0.8%, la construcción avanzó 4% y los servicios relacionados con energía, agua y gas subieron 0.4%.

Campo y servicios con avances moderados

En las actividades primarias, la agricultura aumentó 0.8%, mientras que la cría y explotación de animales repuntó 3.5%.

Por su parte, en el sector terciario el comercio al por mayor retrocedió 1.5%, mientras que el comercio al por menor tuvo un ligero crecimiento de 0.2%.

También se observaron caídas en transportes, correos y almacenamiento (-0.3%), así como en alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas (-0.8%).

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En contraste, destacaron los avances en servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos (2.1%), así como en salud y asistencia social (3.8%).

En cifras desestacionalizadas, el IGAE mostró un crecimiento mensual de 0.5% en enero, lo que sugiere una recuperación parcial tras el cierre negativo de 2025.

En diciembre pasado, la economía había caído 0.9% interanual, con retrocesos en los tres grandes sectores productivos.

Panorama económico

El IGAE es un indicador preliminar que permite anticipar la tendencia de la economía en el corto plazo. El dato de enero se publica después de que el Inegi ajustó el crecimiento de México a 0.6% anual en 2025.

Pese al entorno internacional y las tensiones comerciales, analistas consideran que el país ha evitado una recesión técnica, aunque mantiene un desempeño económico débil.

En perspectiva, la economía mexicana creció 1.5% en 2024, 3.2% en 2023, 3.9% en 2022 y 6.1% en 2021, de acuerdo con cifras actualizadas del organismo.


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