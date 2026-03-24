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Tamaulipas

Dos lesionados tras accidente en 'El Moquetito', Matamoros

Un accidente vial registrado en el sector conocido como El Moquetito, dejó como saldo dos personas lesionadas y provocó la movilización de cuerpos de emergencia

  • 24
  • Marzo
    2026

Un accidente vial registrado en el sector conocido como El Moquetito, en Matamoros, dejó como saldo dos personas lesionadas y provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con información proporcionada por Francisco Ponce, coordinador de Socorros de la Cruz Roja, al arribar al sitio se confirmó la presencia de dos heridos, quienes recibieron atención inmediata.

Uno de los lesionados, quien viajaba en una camioneta tipo Ranger color verde, fue trasladado al Hospital General Dr. Alfredo Pumarejo para su atención médica.

En tanto, el segundo afectado, identificado como el conductor de un autobús involucrado en el accidente, fue llevado a un hospital Guadalupe para su valoración.

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Atención en el lugar

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria en el sitio antes de realizar los traslados correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la gravedad de las lesiones de los involucrados.

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Autoridades locales exhortaron a los conductores a extremar precauciones al volante, con el objetivo de evitar este tipo de incidentes en la zona.


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