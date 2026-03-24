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Escena

Miley Cyrus revive 'Hannah Montana' en emotiva premier

La cantante estadounidense encabezó el reencuentro del elenco por los 20 años de la serie; el especial llegará a streaming este mes

  • 24
  • Marzo
    2026

La magia de Hannah Montana volvió a tomar Hollywood por una noche, y Miley Cyrus fue la gran protagonista.

Y es que la actriz y cantante encabezó el estreno del especial conmemorativo por el 20 aniversario de la icónica serie, realizado anoche en el Teatro El Capitán, de Hollywood.

La premier dio paso a un emotivo reencuentro entre varios integrantes del elenco original, que acompañaron a la estrella en la alfombra roja, en la que deslumbró con vestido plateado que combinó con un crop top con la imagen de su personaje.

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Jason Earles (Jackson Stewart), Moises Arias (Rico Sauve), Cody Linley (Jake Ryan), Anna Maria Perez de Tagle (Ashley Dewitt) y Shanica Knowles (Amber Addison) estuvieron juntos una vez más y aprovecharon para tomarse muchas fotografías.

Sin embargo, la reunión tuvo una ausencia notable: la de Emily Osment, quien dio vida a Lilly Truscott, la inseparable mejor amiga de Miley en la ficción.

Osment no pudo asistir al evento y, a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, explicó los motivos que la llevaron a perderse esta celebración tan especial; estaban ligados a la grabación de una nueva serie en la que participa “Georgie & Mandy’s First Marriage”.

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El especial, que se estrenará el 24 de marzo en streaming a través de Disney+ y Hulu, promete ser un viaje nostálgico para los fans.

Grabado ante un público presente, el programa ofrecerá interpretaciones de clásicos como "Best of Both Worlds" y material de archivo inédito de la aclamada serie.

La velada también contará con la presencia de los padres de Miley en la vida real, Tish Cyrus y Billy Ray Cyrus, quienes fueron pilares fundamentales en la serie.

La conductora del podcast Call Her Daddy, Alex Cooper, será la encargada de guiar una entrevista en profundidad con Miley Cyrus, en la que la artista reflexionará sobre su paso por la serie y el legado que esta ha dejado a dos décadas de su estreno.


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