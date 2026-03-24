Presenta Sheinbaum iniciativa de Ley General contra Feminicidio

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de Ley General contra el Feminicidio que busca unificar criterios en todo el país, fortalecer las investigaciones y endurecer las sanciones para combatir este delito.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la propuesta pretende establecer un marco legal común para todas las fiscalías estatales.

“La propuesta es que en un artículo de la Constitución haya una ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio”, señaló Sheinbaum.

Dicha iniciativa plantea que, una vez aprobada por el Congreso, todas las entidades adopten lineamientos homogéneos para investigar y sancionar el feminicidio, respetando su autonomía, pero bajo reglas comunes.

Sheinbaum subrayó que esto permitirá mejorar la coordinación institucional y reducir la impunidad.

“Que todas las fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio”, enfatizó.

Penas más severas y sin beneficios legales

La propuesta, presentada junto con la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, contempla sanciones de 40 a 70 años de prisión, además de multas económicas.

Incluye más de 20 agravantes que podrían incrementar la pena hasta en una mitad adicional.

Uno de los puntos clave es que no se permitirán beneficios como la reducción de condena, libertad anticipada o amnistías.

Además, el delito sería considerado imprescriptible, tanto en la persecución penal como en la reparación del daño.

Investigación obligatoria con perspectiva de género

La reforma también busca cambiar la forma en que se investigan estos casos. Se propone que toda muerte violenta de una mujer sea indagada inicialmente como feminicidio.

Esto obligaría al Ministerio Público a actuar de oficio y aplicar protocolos especializados desde el primer momento.

Asimismo, se plantea la creación de un Protocolo Nacional Homologado para evitar omisiones, estandarizar procesos y eliminar prácticas basadas en estereotipos de género.

Consecuencias adicionales para agresores

El proyecto contempla sanciones más allá de la prisión, como la pérdida de derechos sucesorios, patria potestad y custodia de hijos, así como la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

También pone énfasis en la reparación integral del daño y en la protección de víctimas indirectas, especialmente niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad.

La iniciativa no se limita al castigo. Incluye el desarrollo de políticas públicas para prevenir la violencia feminicida y atender sus causas estructurales.

Sheinbaum destacó que el modelo toma como base la experiencia implementada en la Ciudad de México durante la gestión de Godoy.

“Se generó un esquema de investigación y atención que permitió bajar la impunidad y que quien comete feminicidio sea sancionado”, afirmó.

Por otra parte, el proyecto contempla 52 artículos divididos en ocho títulos, que abarcan desde definiciones legales hasta mecanismos de prevención, investigación y sanción.

Con dicha propuesta, el gobierno federal busca cerrar brechas entre estados, eliminar diferencias legales y construir un sistema más efectivo para combatir el feminicidio en México.

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