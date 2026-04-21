Biopic de Michael Jackson apuesta por mirada íntima

Un retrato más humano, desde sus inicios en The Jackson 5 hasta convertirse en uno de los artistas más visionarios y exitosos del siglo, es lo que ofrece "Michael", la biopic de Michael Jackson, en donde su sobrino Jaafar Jackson –haciendo su debut cinematográfico– es quien lo interpreta.

La cinta dirigida por Antoine Fuqua y producida por Graham King, la mente dentro de Bohemian Rhapsody, se basó en un guion de John Logan, quien se sumergió durante meses en archivos de Michael que sus herederos le facilitaron.

“Prince Jackson se unió a nosotros como productor ejecutivo y acudía al set todos los días”, dijo Fuqua. “Estar rodeados de personas que amaban a Michael no solo fue inspirador, sino que nos permitió acceder a información privilegiada”.

La elección de Jaafar para interpretar a su tío se dio después de haber visto a más de 200 actores; él tuvo dos años de preparación en los que tomó clases de baile y actuación todos los días, además de comenzar a dormir y a ensayar en la antigua habitación de Michael en la casa de Hayvenhurst Avenue, en Encino.

“Cuando escuché hablar de la película por primera vez, no dije: ‘Voy a interpretar a Michael’. Ni siquiera había soñado con ser actor. Lo primero que pensé fue: ‘Me pregunto quién interpretará a Michael’”, señaló. “De niño, estaba obsesionado con él, me sentaba delante del televisor y me dedicaba a estudiarlo; sabía que quería sumergirme en esa energía tan impresionante”.

King recordó que la elección de Jaafar se hizo definitiva cuando Katherine, la madre de Michael, vio la prueba de cámara del joven.

“Su reacción definió todo. Me llamó y me dijo: ‘Ese es Michael’. Y yo respondí: ‘Eso es todo lo que necesitaba escuchar’”.

Tanto director como productor coincidieron en que Jaafar no imitó a Michael, más bien estudió su esencia y misterio y se apropió de todo para ponerse frente a la cámara.

En la cinta también participan Colman Domingo, Nia Long, Juliano Valdi, KeiLyn Durrel Jones, Laura Harrier y Miles Teller.

Sin duda, una de las cosas que el público más espera es la recreación de algunas de las presentaciones del Rey del Pop; algunos de los momentos que se podrán ver son la interpretación de "Bad" ante 72 mil personas en el estadio de Wembley en 1988; el especial de aniversario "Motown 25: Yesterday, Today, Forever" de 1983; y el rodaje de "Thriller" en Union Pacific Avenue, en Los Ángeles.

“Espero que tanto los fans de toda la vida como los nuevos se lleven consigo esa esencia, esa energía y ese amor que Michael transmitía a través de sus canciones e interpretaciones. La película te permite descubrir a un Michael que nunca habías visto”, afirmó Jaafar.

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