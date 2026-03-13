Revelan canciones del soundtrack de la biopic de Michael Jackson

La cuenta oficial de la esperada película biográfica Michael reveló la lista de canciones que formarán parte del álbum oficial que acompañará al filme sobre la vida del legendario cantante Michael Jackson.

El soundtrack incluirá 13 canciones emblemáticas del llamado “Rey del Pop”, ofreciendo un recorrido por distintas etapas de su carrera, desde su infancia con The Jackson 5 hasta su consolidación como una de las mayores estrellas de la música.

If you’ve been wondering what songs are going to be featured in the upcoming Michael Jackson biopic, here’s the tracklist for the official companion album which includes 13 of those iconic songs. Which song are you most excited about? Which format are you most excited about –… pic.twitter.com/VbE7NTEr2k — Michael Jackson (@michaeljackson) March 13, 2026

El álbum se lanzará el 24 de abril de 2026, el mismo día del estreno de la película, y estará disponible en formatos como vinilo, CD y casete.

Un vistazo musical a la vida del artista

La selección musical confirma que la película abordará diferentes momentos clave en la trayectoria de Jackson.

Entre las canciones confirmadas en el álbum oficial destacan clásicos de The Jackson 5, como:

I'll Be There

Never Can Say Goodbye

Who's Lovin' You

Estas piezas sugieren que la película incluirá escenas de la infancia del cantante y su ascenso inicial en la industria musical.

El soundtrack también reúne algunos de los mayores éxitos de su carrera como solista, entre ellos:

Billie Jean

Don't Stop 'Til You Get Enough

Human Nature

Thriller

Beat It

Wanna Be Startin' Somethin'

Además, otras canciones icónicas de su catálogo podrían aparecer dentro de la película, como ABC, I Want You Back, Smooth Criminal, The Way You Make Me Feel y Black or White.

De los Jackson 5 al estrellato mundial

La cinta Michael está dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, quien interpreta al artista en su etapa adulta.

La historia explorará su evolución desde los primeros años con The Jackson 5 hasta su etapa como solista, cuando lanzó álbumes históricos como:

Off the Wall

Thriller

Bad

Dangerous

La película incluirá más de 30 canciones del catálogo de Jackson, aunque el álbum oficial solo reunirá una selección de 13 de los temas más representativos.

Un tráiler que ya genera expectativa

El tráiler principal de la película, estrenado en febrero de 2026 por Lionsgate, ha acumulado millones de visualizaciones y muestra un recorrido por la vida del artista, desde su niñez hasta su consolidación como superestrella mundial.

En el avance se recrean momentos icónicos de su carrera, como sesiones de grabación, ensayos de baile y presentaciones en escenarios, acompañados por un mashup de varios de sus éxitos más conocidos.

EARLY ACCESS TICKETS. ON SALE TOMORROW. pic.twitter.com/tccU6yzGER — Michael (@michaelmovie) March 10, 2026

Entre las canciones que se escuchan en el tráiler destacan Wanna Be Startin’ Somethin’, Beat It, Don’t Stop ’Til You Get Enough, Billie Jean y Human Nature.

El reparto también incluye a Colman Domingo como el padre del cantante, Joe Jackson, y a Nia Long como Katherine Jackson.

Con una mezcla de nostalgia, recreaciones de actuaciones legendarias y un repertorio musical que marcó generaciones, la película busca mostrar el ascenso de Michael Jackson hasta convertirse en uno de los artistas más influyentes de la historia.

El estreno mundial está programado para el 24 de abril de 2026, fecha en la que también se lanzará el álbum oficial con los temas que acompañarán la historia del artista en la pantalla grande.

Comentarios