Lanzan nuevo vistazo de Jaafar Jackson como Michael Jackson

La expectativa en torno a Michael!, la biopic oficial de Michael Jackson, volvió a crecer este 24 de enero de 2026 tras la difusión de nuevas imágenes y un teaser actualizado del filme, donde Jaafar Jackson aparece caracterizado como su tío con un parecido que ha sorprendido a fans y críticos.

En el adelanto se observa al actor recreando el icónico estilo del Rey del Pop, con trajes brillantes, el guante blanco y movimientos de baile legendarios como el moonwalk, además de escenas inspiradas en distintas etapas clave de su carrera, desde el Bad Tour hasta referencias visuales a “Thriller” y “Billie Jean”.

In 3 months: Experience the legend, the legacy, the life.



MICHAEL – in theaters and IMAX April 24th. #MichaelMovie

Estreno y dirección

La película es dirigida por Antoine Fuqua y tiene previsto su estreno en cines el próximo 24 de abril de 2026, incluyendo formatos IMAX.

El proyecto ha generado gran expectativa por la forma en que Jaafar logra capturar no solo el físico, sino también el carisma, los gestos y la esencia de Michael Jackson.

El rodaje principal concluyó en 2024, aunque reportes de la industria señalan que se realizaron ajustes y posibles reshoots en marzo de 2025, luego de que un primer corte, cercano a las cuatro horas de duración, fuera revisado para afinar el resultado final.

La producción contó con un presupuesto aproximado de 155 millones de dólares, impulsado en gran parte por el uso intensivo de prótesis, maquillaje especializado y efectos digitales, utilizados para recrear la evolución física del artista a lo largo de las décadas.

Locaciones emblemáticas

Entre los sitios de filmación confirmados se encuentran los Sony Pictures Studios en Culver City, diversas locaciones de Los Ángeles recreadas para escenas de videos icónicos y, de manera destacada, el legendario Neverland Ranch, utilizado para retratar momentos clave de la vida personal de Michael Jackson.

La preparación de Jaafar Jackson

Jaafar Jackson se preparó durante más de dos años para el papel, con un régimen físico estricto, entrenamiento intensivo de baile y largas sesiones de caracterización.

El objetivo fue replicar con precisión las coreografías y la presencia escénica que definieron al artista.

Antoine Fuqua ha señalado que la intención del filme es mostrar no solo la música y el baile, sino también la humanidad, las presiones y el legado de Michael Jackson. El guion, escrito por John Logan, cuenta con la aprobación del estate del cantante, lo que permitió el uso de canciones originales y material auténtico.

