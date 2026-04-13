Britney Spears ingresa a rehabilitación en medio de proceso legal

Britney Spears ingresó, por su propia voluntad, a un centro de rehabilitación por abuso de sustancias en Estados Unidos.

La decisión se produjo tras varios días en los que personas de su entorno le recomendaron que iniciara un tratamiento, el cual finalmente aceptó.

La intérprete reconoció su situación antes de ingresar al programa.

La cantante ha tenido antecedentes de consumo de sustancias y alcohol durante varios años, con menciones específicas al uso de Adderall.

Se dice que en México habría buscado abastecerse de este medicamento.

El ingreso al centro de rehabilitación se habría producido en medio de un contexto legal en curso.

Una de las razones que habrían influido en la decisión es un caso judicial relacionado con una acusación de conducción bajo los efectos del alcohol en el condado de Ventura, California, ocurrido el 4 de marzo de 2026.

El arresto de Spears ocurrió durante la madrugada del 4 de marzo cerca de su vivienda en el condado de Ventura. De acuerdo con el Departamento del Sheriff, la cantante fue ingresada en la cárcel a las 3:03 a. m. y posteriormente liberada a las 6:07 a. m. del mismo día.

La artista consideró que iniciar un tratamiento podría ser relevante en el proceso legal.

En relación con su entorno familiar, se reporta que sus hijos y otras personas cercanas han expresado apoyo a la decisión de ingresar a rehabilitación. Tras conocerse el arresto, un representante de Britney Spears emitió una declaración a Us Weekly el jueves 5 de marzo.

El programa de rehabilitación tendría una duración inicial no determinada. En estos casos, los tratamientos suelen extenderse por aproximadamente 30 días, aunque en esta situación específica se contempla la posibilidad de una estancia más prolongada, con el objetivo de avanzar en un proceso de recuperación más amplio, de acuerdo con la información proporcionada.

Cabe destacar que no es la primera vez que Britney Spears participa en programas de este tipo. En etapas anteriores de su carrera, la cantante ingresó a centros de rehabilitación en varias ocasiones, aunque en algunos casos abandonó el tratamiento tras pocos días, según registros de su historial público.

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