Kathryn Newton confirma su regreso en ‘Avengers: Doomsday’

La actriz Kathryn Newton confirmó su regreso al Universo Cinematográfico de Marvel como Cassie Lang en Avengers: Doomsday, una de las producciones más esperadas de la franquicia que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde Newton compartió un video en el que desempaca una silla de director en miniatura con su nombre y el logo de la película, en un guiño al estilo con el que Marvel ha revelado a su elenco.

“Es diminuta porque Cassie se vuelve diminuta… es pequeña, pero a veces es grande”, bromeó la actriz.

El regreso de Cassie Lang al MCU

El personaje de Cassie Lang, hija de Scott Lang/Ant-Man, volverá tras su participación en Ant-Man and the Wasp: Quantumania, donde evolucionó de ser un personaje secundario a una heroína activa con habilidades para cambiar de tamaño.

Interpretada anteriormente por distintas actrices en su infancia y adolescencia, Cassie se ha consolidado como una figura clave dentro de la nueva generación de superhéroes del MCU, con paralelismos claros con su versión en los cómics, donde adopta identidades como Stature o Stinger.

La nueva entrega reunirá a un amplio elenco de héroes y villanos para enfrentar a Doctor Doom, personaje que será interpretado por Robert Downey Jr. en un giro inesperado dentro de la franquicia.

Además, la cinta será dirigida por Anthony Russo y Joe Russo, responsables de éxitos como Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Un elenco lleno de estrellas

Entre los personajes que regresarán destacan figuras clave del universo Marvel como:

Chris Evans (Capitán América)

Chris Hemsworth (Thor)

Letitia Wright (Black Panther)

Simu Liu (Shang-Chi)

Patrick Stewart (Profesor X)

Ian McKellen (Magneto)

La participación de Cassie Lang ha generado especulación entre los fans sobre la posible consolidación de los “Young Avengers”, con personajes jóvenes tomando un rol más relevante dentro de la narrativa.

Además de su papel en la acción, se espera que Cassie mantenga un fuerte vínculo emocional con su padre, interpretado por Paul Rudd, elemento que ya fue adelantado en material mostrado durante CinemaCon 2026.

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