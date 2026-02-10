Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_7_2842e2dc1d
Escena

Britney Spears vende su catálogo de canciones a Primary Wave

La cantante cerró un acuerdo cercano a 200 millones de dólares por su catálogo musical, en una operación que marca un nuevo capítulo tras el fin de su tutela

  • 10
  • Febrero
    2026

La princesa del pop, Britney Spears, vendió los derechos de su catálogo musical a la editorial Primary Wave en un acuerdo anunciado el 10 de febrero de 2026, según reportes iniciales de TMZ.

La transacción se habría firmado el 30 de diciembre de 2025, y estaría valuada en alrededor de 200 millones de dólares. El monto exacto no figura en los documentos legales públicos, pero fuentes cercanas lo describen como un “acuerdo histórico”, comparable a la venta del catálogo de Justin Bieber en 2023 por una cifra similar.

¿Qué incluye la venta?

El acuerdo contempla la participación de Spears en los derechos de propiedad y regalías como artista y editora de su repertorio, que abarca éxitos como:

  • “…Baby One More Time”
  • “Oops!... I Did It Again”
  • “Toxic”
  • “Circus”
  • “Womanizer”
  • “I’m a Slave 4 U”
  • “Gimme More”
  • “Lucky”
  • “Stronger”
  • “Till The World Ends”, entre muchos otros.

EH UNA FOTO (59).jpg

Las grabaciones maestras (masters) continúan bajo control de Sony Music, por lo que la disponibilidad de su música en plataformas de streaming no tendrá cambios para el público.

A partir de ahora, Primary Wave recibirá las regalías futuras derivadas de reproducciones, licencias y otros usos comerciales.

EH UNA FOTO (58).jpg

Un nuevo capítulo tras la tutela

Spears, de 44 años, fue liberada de la tutela que controló su vida y finanzas durante 13 años en 2021. Desde entonces, ha tomado decisiones clave sobre su patrimonio y su carrera.

En 2023 publicó sus memorias, The Woman In Me, que vendieron más de un millón de copias en su primera semana en Estados Unidos, y cuyos derechos fueron adquiridos para una futura adaptación cinematográfica.

EH UNA FOTO (60).jpg

Fuentes citadas por TMZ señalan que la artista está satisfecha con la venta y ha celebrado el acuerdo pasando tiempo con sus hijos.

Tendencia entre grandes figuras

La “Princesa del Pop” se suma a una creciente lista de artistas que han monetizado sus catálogos en años recientes, como Bob Dylan, Bruce Springsteen, Shakira, Neil Young y Stevie Nicks, quien también vendió una participación de su catálogo a Primary Wave en 2020.

Primary Wave gestiona además derechos de figuras como Prince y The Notorious B.I.G., y posee participación en miles de canciones que han alcanzado los primeros lugares de popularidad.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

escena_presidente_espana_bad_bunny_9fb7798591
El presidente de España cita a Bad Bunny en el Congreso
EH_FALLECIMIENTO_1_9c0e2a9862
Muere James Van Der Beek a los 48 años tras luchar contra cáncer
EH_DOS_FOTOS_8_88804cc4b5
Blake Lively y Justin Baldoni llegan a tribunal por disputa legal
publicidad

Últimas Noticias

nl_alie_tamez_1394376329
Vencen el veto y aprueban ayudas en tarifas del transporte
nacional_ine_d0c9a8c7f4
Cumplen 3 organizaciones requisitos para ser partidos políticos
Whats_App_Image_2026_02_11_at_5_20_20_PM_abe2095f61
Cada 2 de 10 mexicanos han sido víctimas de 'estafas románticas'
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
fuerza_aerea_mexicana_nuevo_leon_86146fbad5
Base Aérea N° 14 en NL celebra 111 años de Fuerza Aérea Mexicana
publicidad
×