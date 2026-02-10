Britney Spears vende su catálogo de canciones a Primary Wave

La princesa del pop, Britney Spears, vendió los derechos de su catálogo musical a la editorial Primary Wave en un acuerdo anunciado el 10 de febrero de 2026, según reportes iniciales de TMZ.

La transacción se habría firmado el 30 de diciembre de 2025, y estaría valuada en alrededor de 200 millones de dólares. El monto exacto no figura en los documentos legales públicos, pero fuentes cercanas lo describen como un “acuerdo histórico”, comparable a la venta del catálogo de Justin Bieber en 2023 por una cifra similar.

¿Qué incluye la venta?

El acuerdo contempla la participación de Spears en los derechos de propiedad y regalías como artista y editora de su repertorio, que abarca éxitos como:

“…Baby One More Time”

“Oops!... I Did It Again”

“Toxic”

“Circus”

“Womanizer”

“I’m a Slave 4 U”

“Gimme More”

“Lucky”

“Stronger”

“Till The World Ends”, entre muchos otros.

Las grabaciones maestras (masters) continúan bajo control de Sony Music, por lo que la disponibilidad de su música en plataformas de streaming no tendrá cambios para el público.

A partir de ahora, Primary Wave recibirá las regalías futuras derivadas de reproducciones, licencias y otros usos comerciales.

Un nuevo capítulo tras la tutela

Spears, de 44 años, fue liberada de la tutela que controló su vida y finanzas durante 13 años en 2021. Desde entonces, ha tomado decisiones clave sobre su patrimonio y su carrera.

En 2023 publicó sus memorias, The Woman In Me, que vendieron más de un millón de copias en su primera semana en Estados Unidos, y cuyos derechos fueron adquiridos para una futura adaptación cinematográfica.

Fuentes citadas por TMZ señalan que la artista está satisfecha con la venta y ha celebrado el acuerdo pasando tiempo con sus hijos.

Tendencia entre grandes figuras

La “Princesa del Pop” se suma a una creciente lista de artistas que han monetizado sus catálogos en años recientes, como Bob Dylan, Bruce Springsteen, Shakira, Neil Young y Stevie Nicks, quien también vendió una participación de su catálogo a Primary Wave en 2020.

Primary Wave gestiona además derechos de figuras como Prince y The Notorious B.I.G., y posee participación en miles de canciones que han alcanzado los primeros lugares de popularidad.

