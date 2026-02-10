Trump dice que Irán busca pacto nuclear mientras envía flotilla

Además de ser conocido por ser republicano y por sus polémicas acciones y declaraciones, también es conocido por asegurar cosas que a veces sí son realidad y otras que no, y esta vez no es la excepción.

Pues este martes, el presidente de Estados Unidos afirmó que el gobierno de Irán se encuentra buscando un "acuerdo" nuclear y advirtió que sería "tonto" no intentarlo; sin embargo, esta declaración se produce mientras una flotilla estadounidense se dirige hacia la región.

"Sería tonto si no buscaran un trato", dijo Trump durante una entrevista con el presentador Larry Kudlow de Fox Business, publicada este martes.

Durante la entrevista, el mandatario estadounidense destacó la presencia militar del país en el Golfo Pérsico como un factor de presión sobre Irán y que ya se está dirigiendo una "enorme flotilla" a la región.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque llegaron a la región del golfo Pérsico el pasado 26 de enero.

La Administración estadounidense describió el despliegue como una medida de "vigilancia y disuasión" frente a posibles acciones de Irán y señaló que se evalúa el envío de un segundo portaaviones si las negociaciones nucleares con Teherán no avanzan.

Durante la entrevista, el republicano recordó que su Administración ya había limitado previamente el programa nuclear iraní y agregó que "habrá que ver si se toman más medidas esta vez" para frenar cualquier avance de Irán en este ámbito.

Trump insistió en que cualquier acuerdo debe ser sólido y completo, descartando la posesión de armas nucleares y misiles por parte de Irán, e incluyendo otras restricciones que consideró esenciales para la seguridad regional.

Las declaraciones de Trump se producen a un día de la llegada del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para su reunión en la Casa Blanca, en donde se espera que el presidente de EUA aborde la situación en Medio Oriente y estrategias de seguridad regional.

