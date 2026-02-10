Nueva pericia forense cuestiona muerte de Kurt Cobain

Más de tres décadas después de la muerte de Kurt Cobain, líder de Nirvana, una nueva investigación forense independiente pone en duda la versión oficial que dictaminó que se quitó la vida en abril de 1994.

El informe, financiado con recursos privados y revisado por pares, fue elaborado por la investigadora Michelle Wilkins y el especialista forense Brian Burnett, quien ha trabajado en casos que involucran sobredosis combinadas con traumatismos por armas de fuego.

De acuerdo con declaraciones de Wilkins al diario británico Daily Mail, tras tres días de análisis del material forense y la autopsia original, Burnett concluyó: “Esto fue un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto”.

Señalan inconsistencias en la autopsia

El equipo revisó los hallazgos del médico forense del condado de King, que en 1994 determinó que Cobain murió por una herida de escopeta autoinfligida con una Remington modelo 11 calibre 20, en su casa de Seattle.

Sin embargo, el nuevo análisis identifica signos que, según los especialistas, no serían compatibles con una muerte instantánea por disparo.

Wilkins afirmó que existen indicios de daño orgánico asociado a falta de oxígeno, como necrosis en cerebro e hígado, que, según explicó, es más consistente con una sobredosis que con una muerte inmediata por arma de fuego.

“Hay aspectos en la autopsia que dicen: ‘Esperen, esta persona no murió rápidamente por un disparo’”, sostuvo la investigadora.

Hipótesis de homicidio premeditado

El informe expone diez puntos de evidencia que sugieren que Cobain pudo haber sido confrontado por uno o más agresores, quienes presuntamente lo habrían obligado a consumir una sobredosis de heroína para incapacitarlo.

Posteriormente, según esta hipótesis, uno de ellos le habría disparado en la cabeza, colocado el arma entre sus brazos y dejado una nota de suicidio falsificada.

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado la reapertura oficial del caso. La conclusión original continúa siendo la de suicidio.

La muerte de Kurt Cobain, ocurrida el 5 de abril de 1994 cuando tenía 27 años, conmocionó al mundo de la música y consolidó su figura como uno de los artistas más influyentes del rock contemporáneo.

Ahora, con este nuevo informe, el caso vuelve a colocarse bajo escrutinio público, reavivando un debate que, pese al paso del tiempo, continúa generando controversia entre seguidores y especialistas.

