Britney Spears volverá a los escenarios, pero no en EUA

Tras casi una década alejada de los escenarios, Britney Spears sorprendió a sus seguidores al anunciar su regreso a la música en vivo, aunque con una condición tajante: nunca más se presentará en Estados Unidos.

La cantante hizo el anuncio el 9 de enero de 2026 a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un mensaje extenso y emotivo que de inmediato encendió las redes sociales.

En un extenso y emotivo mensaje, Spears explicó que su retorno será en un formato más íntimo. Se imagina sentada en un taburete, con una rosa roja en el cabello, y compartiendo el escenario con uno de sus hijos, a quien describió como “una gran estrella” y “un genio” por su talento al piano.

Todo apunta a que se trata de Jayden James Federline, de 19 años, fruto de su relación con Kevin Federline. La cantante incluso compartió una fotografía junto a un piano, asegurando que se lo envió como regalo a su hijo.

"Nunca volveré a actuar en los Estados Unidos por razones extremadamente sensibles, pero espero estar sentada en un taburete con una rosa roja en mi pelo, en un moño, actuando con mi hijo... en el Reino Unido y Australia muy pronto. ¡¡¡Es una gran estrella y me siento tan honrado de estar en su presencia!!! ¡¡¡Que Dios te bendiga, hombrecito!!!", se lee en la publicación.

Por ahora, los únicos destinos confirmados para este regreso son Reino Unido y Australia, aunque Spears no ha revelado fechas ni detalles sobre la venta de boletos.

Aun así, el anuncio fue suficiente para encender las redes sociales y generar gran expectativa entre sus fans.

El peso del pasado en Estados Unidos

El veto definitivo a los escenarios estadounidenses parece estar ligado a la traumática experiencia que vivió durante la tutela legal que enfrentó por 13 años, la cual terminó en 2021.

Desde 2008, su padre, James Parnell Spears, controló aspectos clave de su vida, desde sus finanzas y carrera hasta decisiones personales.

Tras una larga batalla legal, protestas de fans y múltiples audiencias, un juez declaró finalizada la tutela, marcando un antes y un después en la vida de la artista.

La danza como terapia y proceso de sanación

Spears también se refirió a los videos bailando que suele compartir en redes sociales, los cuales han sido objeto de críticas y especulaciones sobre su salud mental.

La cantante aclaró que bailar es parte de su terapia física y emocional.

“Bailo en Instagram para sanar cosas en mi cuerpo de las que la gente no tiene idea. A veces es vergonzoso, pero he caminado sobre fuego para salvar mi vida”, escribió.

Mientras algunos seguidores lamentan no poder verla nuevamente en escenarios de Norteamérica, muchos otros celebran este nuevo capítulo más tranquilo, familiar y controlado en su carrera.

Por ahora, Britney Spears no ha confirmado fechas oficiales, pero su mensaje dejó claro que este regreso es parte de su proceso de recuperación y reconciliación personal, especialmente con sus hijos.

