Escena

Detienen a actor de High School Musical por pornografía infantil

Además de la acusación por material ilícito, el actor enfrenta cargos adicionales por resistencia al arresto, lo que complica su situación jurídica inmediata

  • 10
  • Enero
    2026

El actor estadounidense Matt Prokop, recordado por su papel en la película de Disney High School Musical 3: Senior Year, fue detenido el pasado 24 de diciembre de 2025 en el condado de Victoria, Texas. El intérprete enfrenta cargos graves, entre los que destaca la presunta posesión de pornografía infantil.

Detalles de la detención

De acuerdo con reportes de TMZ, Prokop permanece recluido en la cárcel del condado. Además de la acusación por material ilícito, el actor enfrenta dos cargos adicionales por resistencia al arresto, lo que complica su situación jurídica inmediata.

El medio local Crossroads Today informó que esta nueva detención está estrechamente vinculada a una violación de las condiciones de su libertad bajo fianza. Dicha libertad derivaba de un arresto previo ocurrido en mayo de 2024, cuando fue procesado por agresión agravada y resistencia a la autoridad.

G-UWz9GW4AA0fGK.jpg

Antecedentes de violencia y abuso

El arresto de Prokop vuelve a poner bajo el reflector su historial de conductas violentas. Cabe recordar que su expareja, la reconocida actriz de Modern Family, Sarah Hyland, presentó graves señalamientos en su contra tras finalizar una relación de cinco años.

Hyland denunció públicamente y ante la justicia haber sido víctima de haber sido estrangulada y empujada contra un vehículo, lo que llevó a la actriz a obtener una orden de restricción por tres años para salvaguardar su integridad.

Las autoridades de Texas no han revelado si el actor tendrá derecho a una nueva fianza o si permanecerá en prisión preventiva debido a la reincidencia en el incumplimiento de sus medidas cautelares anteriores. El caso continúa bajo investigación para determinar la magnitud de las pruebas encontradas en su posesión.


