Indy hace historia al ganar premio actoral en Hollywood

En un hecho sin precedentes en la industria cinematográfica, el perro actor Indy se convirtió en el primer animal en ganar un premio actoral en una ceremonia relevante de Hollywood, al recibir el Astra Award 2026 a Mejor Actuación en una Película de Terror o Suspenso por su papel protagónico en Good Boy (2025).

La ceremonia se llevó a cabo el 9 de enero de 2026 en Los Ángeles, organizada por la Hollywood Creative Alliance.

Indy the Dog wins Best Performance in a Horror or Thriller Feature at the 2026 Astra Film Awards. #IndyTheDogs #GoodBoyMovie #AstraAwards #AstraFilmAwards #TheAstras pic.twitter.com/wphRVCO08T — The Astra Awards (@TheAstraAwards) January 10, 2026

Un premio histórico para el cine

Indy superó en la categoría a reconocidos actores humanos como Ethan Hawke (Black Phone 2), Sally Hawkins (Bring Her Back), Alison Brie (Together), Sophie Thatcher (Companion) y Alfie Williams (28 Years Later), lo que convirtió su triunfo en un momento histórico para los Premios Astra.

Es la primera vez que un animal es reconocido en una categoría actoral tradicional dentro de estos galardones.

Una historia contada desde la mirada de un perro

Good Boy, dirigida por Ben Leonberg, quien además es el dueño y entrenador de Indy, es una cinta de terror narrada desde la perspectiva del propio perro.

La historia sigue a un can que percibe presencias sobrenaturales y busca proteger a su humano dentro de una casa embrujada.

La película destaca por prescindir de diálogos humanos y apoyarse en el lenguaje corporal, las expresiones y la lealtad canina, elementos que hicieron que la interpretación de Indy fuera considerada auténtica y poderosa.

El terror como espacio para la innovación

Durante la premiación, Leonberg subió al escenario acompañado de Indy y agradeció el reconocimiento en un video difundido por los Premios Astra.

El director señaló que el género de terror permite mayor libertad creativa, al estar abierto a la originalidad y la reinvención.

“El premio reconoce no solo a Indy, sino al género, que permite explorar nuevas formas de narrar historias”, expresó.

Además del impacto simbólico, Good Boy también fue un éxito en taquilla. Estrenada en México y América Latina en octubre de 2025, la película recaudó más de 8 millones de dólares a nivel mundial, superando ampliamente su presupuesto aproximado de 700 mil dólares.

El triunfo de Indy marca un precedente en el cine contemporáneo y abre el debate sobre los límites tradicionales del reconocimiento actoral en la industria cinematográfica.

