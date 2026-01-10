Podcast
EH_UNA_FOTO_2026_01_10_T135410_491_8d0ecdb334
Indy hace historia al ganar premio actoral en Hollywood

El perro Indy ganó el Astra Award 2026 a Mejor Actuación en terror o suspenso por la película Good Boy, marcando un hito en el cine

En un hecho sin precedentes en la industria cinematográfica, el perro actor Indy se convirtió en el primer animal en ganar un premio actoral en una ceremonia relevante de Hollywood, al recibir el Astra Award 2026 a Mejor Actuación en una Película de Terror o Suspenso por su papel protagónico en Good Boy (2025).

La ceremonia se llevó a cabo el 9 de enero de 2026 en Los Ángeles, organizada por la Hollywood Creative Alliance.

Un premio histórico para el cine

Indy superó en la categoría a reconocidos actores humanos como Ethan Hawke (Black Phone 2), Sally Hawkins (Bring Her Back), Alison Brie (Together), Sophie Thatcher (Companion) y Alfie Williams (28 Years Later), lo que convirtió su triunfo en un momento histórico para los Premios Astra.

G-UEUG2XMAIFmS0.jfif

Es la primera vez que un animal es reconocido en una categoría actoral tradicional dentro de estos galardones.

Una historia contada desde la mirada de un perro

Good Boy, dirigida por Ben Leonberg, quien además es el dueño y entrenador de Indy, es una cinta de terror narrada desde la perspectiva del propio perro.

La historia sigue a un can que percibe presencias sobrenaturales y busca proteger a su humano dentro de una casa embrujada.

G-Tqzb9W8AAWdf2.jfif

La película destaca por prescindir de diálogos humanos y apoyarse en el lenguaje corporal, las expresiones y la lealtad canina, elementos que hicieron que la interpretación de Indy fuera considerada auténtica y poderosa.

El terror como espacio para la innovación

Durante la premiación, Leonberg subió al escenario acompañado de Indy y agradeció el reconocimiento en un video difundido por los Premios Astra.

El director señaló que el género de terror permite mayor libertad creativa, al estar abierto a la originalidad y la reinvención.

“El premio reconoce no solo a Indy, sino al género, que permite explorar nuevas formas de narrar historias”, expresó.

G-Sogt1aIAAPYx1.jfif

Además del impacto simbólico, Good Boy también fue un éxito en taquilla. Estrenada en México y América Latina en octubre de 2025, la película recaudó más de 8 millones de dólares a nivel mundial, superando ampliamente su presupuesto aproximado de 700 mil dólares.

El triunfo de Indy marca un precedente en el cine contemporáneo y abre el debate sobre los límites tradicionales del reconocimiento actoral en la industria cinematográfica.


Etiquetas:
