Defensa de Julio Iglesias pide archivar investigación en España

El abogado del cantante Julio Iglesias solicitó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España el archivo de las diligencias preprocesales abiertas en su contra por una denuncia de presunto acoso y agresión sexual ocurridos en 2021.

Las investigaciones, declaradas secretas, se refieren a acusaciones presentadas por dos empleadas del artista en República Dominicana y Bahamas.

Argumento de falta de jurisdicción

En un escrito de 15 páginas, el letrado José Antonio Choclán sostiene que los tribunales españoles carecen de competencia para conocer los hechos, debido a que las denunciantes no son españolas ni menores de edad, y que Iglesias tiene su residencia habitual en República Dominicana.

Asegura que la denuncia debió presentarse en el país donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Daño reputacional

El abogado argumenta que la difusión mediática del caso ha provocado un “grave perjuicio reputacional” para su cliente, y acusa una “campaña mediática” que, según afirma, vulnera su derecho al honor.

Asimismo, criticó que se utilice a España como foro judicial por conveniencia.

Derecho a la defensa

Choclán también pidió que se le permita personarse en la investigación para tener acceso directo al contenido de la denuncia y poder intervenir en las diligencias, incluida la eventual declaración de las denunciantes.

Sostuvo que la reserva del procedimiento carece de justificación, ya que las presuntas víctimas han difundido públicamente el caso.

Las acusaciones incluyen supuestas agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales, respaldadas, según las denunciantes, con documentos y registros de comunicación.

Julio Iglesias negó los señalamientos y aseguró públicamente que nunca ha “abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”.

