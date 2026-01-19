Podcast
Nacional

Ernestina Godoy acude a Congreso Feminista del Senado en Yucatán

Godoy recalcó que este primer congreso con sede en Xicoténcatl, tiene el objetivo en avanzar con valores de la justicia y la igualdad

  • 19
  • Enero
    2026

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, participó en la conmemoración del 110 aniversario del Primer Congreso Feminista de Yucatán organizado por el Senado de la República.

Ernestina Godoy acude a Congreso Feminista del Senado en Yucatán.jpg

Godoy destacó que este congreso representa un hito fundamental en la historia jurídica y política de México, ya que posibilita la discusión de manera pública y colectiva, tales como la autonomía corporal y la participación política de las mujeres.

"Contamos con un marco jurídico avanzado, con leyes federales y locales progresistas en materia de violencia de género, paridad política y derechos laborales; su aplicación sigue siendo desigual" subrayó.

Ernestina Godoy acude a Congreso Feminista del Senado en Yucatán.jpg

Godoy recalcó que 110 años del Primer Congreso Feminista de Yucatán, para avanzar la justicia y la igualdad.

"Nos corresponde a nosotras seguir avanzando por ese umbral, hasta que la justicia y la igualdad no sean la excepción, sino la norma"

Ernestina Godoy acude a Congreso Feminista del Senado en Yucatán.jpg

Más de 600 mujeres se reunieron en el Primer Congreso Feminista para asumirse, por primera vez, como personajes de derechos políticos y civiles. Señaló que aquel encuentro marcó un parteaguas al llevar al debate público temas entonces considerados indecibles, cuya trascendencia.

 


