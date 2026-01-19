Podcast
Nuevo León

Buscan a menor de 16 años tras presunto plagio en Juárez

Se sospecha que el presunto responsable sería un hombre mayor, con quien la joven presuntamente mantenía una relación sentimental

Cecilia Yaressi Parra Alanís, de tan solo 16 años, se encuentra desaparecida desde el pasado 12 de enero, en la colonia Valle Santa Isabel, sector Córdoba, en el municipio de Juárez.

El presunto plagio de la menor quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se observa un vehículo compacto en el que aparentemente viajaba la persona que se la habría llevado.

En las imágenes también se aprecia a varias personas intentando impedir que el automóvil avanzara; sin embargo, tras varios minutos y en distintos puntos captados por otras cámaras, el vehículo logra huir a alta velocidad.

Sospechan de posible caso de estupro

De acuerdo con sus familiares, se sospecha que el presunto responsable sería un hombre mayor, con quien Cecilia presuntamente mantenía una relación.

Señalaron que un día antes de su desaparición ambos habrían sido vistos juntos, y que incluso el sujeto la habría agredido físicamente.

La familia ya interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia, la cual activó su ficha de búsqueda para dar con su paradero.

Estas son las señas particulares de Cecilia

Como señas particulares, Cecilia tiene el cabello largo y color cobrizo, tez blanca, una cicatriz en la pierna derecha en forma de óvalo y un rasguño en la mejilla.

La última vez que fue vista vestía pijama color celeste, suéter gris y tenis blancos.


