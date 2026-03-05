Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_05_at_3_14_54_PM_9f88fe9c13
Tamaulipas

Frontera adelantará una hora el reloj durante el fin de semana

El ajuste deberá realizarse la noche del sábado, antes de irse a dormir, para que a partir de las primeras horas del domingo las actividades se desarrollen

  • 05
  • Marzo
    2026

A partir de este domingo 8 de marzo, los habitantes de los municipios de la franja fronteriza del norte de México deberán adelantar una hora sus relojes debido a la entrada en vigor del horario de verano en esta región del país.

El ajuste deberá realizarse la noche del sábado, antes de irse a dormir, para que a partir de las primeras horas del domingo las actividades se desarrollen con el nuevo horario.

Aunque en la mayor parte del país el horario de verano fue eliminado, esta medida continúa aplicándose en la frontera norte para mantener la sincronización con ciudades de Estados Unidos, donde el cambio de horario también entra en vigor en la misma fecha.

De esta manera, el adelanto del reloj permitirá que las actividades comerciales, laborales y de servicios entre ambos lados de la frontera se mantengan coordinadas, especialmente en ciudades con una intensa relación económica y social con el vecino país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

trump_iran_rendicion_2fdabeb653
Trump exige rendición total de Irán; rechaza negociación
sheinbaum_tmec_2acc489f8d
Revisión del T-MEC con EUA iniciará el 16 de marzo: Presidencia
timbiriche_mundial_2026_1a269dbd28
Timbiriche volverá al escenario rumbo al Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

policias_detenidos_tamaulipas_2_ec9c0c31c4
Detienen a cuatro elementos de la Guardia Estatal en operativo
Dia_Internacional_de_la_mujer_1_0be3c95855
8M: camino hacia la igualdad en el Día de la Mujer
loteria_nacional_dia_de_la_mujer_42133a98ff
Lanza Lotería Nacional billete conmemorativo del Día de la Mujer
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×