Frontera adelantará una hora el reloj durante el fin de semana

A partir de este domingo 8 de marzo, los habitantes de los municipios de la franja fronteriza del norte de México deberán adelantar una hora sus relojes debido a la entrada en vigor del horario de verano en esta región del país.

El ajuste deberá realizarse la noche del sábado, antes de irse a dormir, para que a partir de las primeras horas del domingo las actividades se desarrollen con el nuevo horario.

Aunque en la mayor parte del país el horario de verano fue eliminado, esta medida continúa aplicándose en la frontera norte para mantener la sincronización con ciudades de Estados Unidos, donde el cambio de horario también entra en vigor en la misma fecha.

De esta manera, el adelanto del reloj permitirá que las actividades comerciales, laborales y de servicios entre ambos lados de la frontera se mantengan coordinadas, especialmente en ciudades con una intensa relación económica y social con el vecino país.

