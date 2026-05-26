BTS lanzará detrás de cámaras de su encuentro con Sheinbaum

La agrupación surcoreana BTS anunció el lanzamiento de un contenido especial sobre su visita a Palacio Nacional y su encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum durante su reciente estancia en México.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la banda confirmó que el material será estrenado el miércoles 27 de mayo mediante sus plataformas digitales oficiales.

Para México, el video estará disponible a partir de las 5:00 horas, tiempo del centro del país.

El contenido incluirá imágenes inéditas y momentos detrás de cámaras de la visita que Jungkook, Taehyung, Jimin, Jin, RM, Suga y J-Hope realizaron a la sede presidencial el pasado 6 de mayo.

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La reunión entre la agrupación y la presidenta Claudia Sheinbaum ocurrió en el marco de la gira internacional “ARIRANG”, con la que BTS regresó a México después de casi nueve años sin presentarse como grupo completo.

La visita provocó una auténtica movilización de ARMYs en el Zócalo capitalino. Desde tempranas horas, miles de fanáticas llegaron con pancartas, lightsticks y mercancía oficial con la esperanza de ver a los integrantes de la banda.

Horas después, los siete integrantes salieron a uno de los balcones de Palacio Nacional para saludar a sus seguidores, desatando la euforia entre las asistentes.

Durante el encuentro, los artistas expresaron su felicidad por volver al país y dejaron abierta la posibilidad de realizar un nuevo concierto en México durante 2027.

Su estancia en México incluyó recorridos culturales

Además de sus conciertos, BTS aprovechó su estancia para visitar algunos de los sitios más emblemáticos de la Ciudad de México.

La agrupación recorrió el Museo Frida Kahlo, el Museo Anahuacalli y también asistió a funciones de lucha libre en la Arena México como parte de una experiencia enfocada en conocer más sobre la cultura mexicana.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el nuevo video incluirá escenas de estos recorridos turísticos o únicamente material relacionado con Palacio Nacional.

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