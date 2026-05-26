Olivia Rodrigo revela canciones de su nuevo álbum

La cantante y compositora Olivia Rodrigo reveló oficialmente los nombres de las canciones que integrarán su tercer álbum de estudio, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, un proyecto conceptual que estará dividido en dos secciones emocionales y que llegará el próximo 12 de junio de 2026.

Durante una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, la intérprete explicó que el disco sigue la evolución natural de una relación amorosa.

Comienza con el enamoramiento intenso y la felicidad absoluta, pero conforme avanzan las canciones, la historia se vuelve más melancólica, reflexiva y dolorosa.

La artista detalló que quiso capturar la sensación real del amor, incluyendo la emoción inicial, pero también la añoranza, la ansiedad y las inseguridades que aparecen cuando una relación madura.

“Girl So in Love”: la etapa más alegre y romántica

La primera mitad del disco lleva por nombre girl so in love y comprende aproximadamente las primeras siete canciones del álbum.

Esta sección estará enfocada en la emoción del enamoramiento, las primeras citas y la intensidad emocional de descubrir a alguien nuevo.

El tema principal de esta parte es “Drop Dead”, sencillo que abre el disco y que Olivia Rodrigo ha descrito como una canción sobre una primera cita perfecta.

Según la cantante, el tema captura la emoción, los nervios y la esperanza que se sienten al enamorarse.

Incluso aseguró que la canción le provoca ganas de “saltar, bajar las ventanillas del coche y besarse”, definiéndola como el inicio de toda la historia emocional del álbum.

drop dead

stupid song

honey bee

maggots for brains

u + me = <3

my way

purple

“You Seem Pretty Sad”: el lado más triste y reflexivo

La segunda sección del álbum lleva la otra mitad del nombre del disco 'you seem pretty sad', y representa el momento en el que la relación cambia emocionalmente y aparecen las inseguridades, el dolor y la desilusión.

En esta parte del proyecto destacan canciones como “The Cure” y “Begged”, temas que ya dieron pistas del tono melancólico que tendrá esta mitad del álbum.

“The Cure”, lanzada el 22 de mayo de 2026 como segundo sencillo oficial, fue descrita por Olivia Rodrigo como su canción favorita del disco y como la declaración principal de toda la historia.

La cantante explicó que el tema habla sobre descubrir que el amor, incluso cuando llega con la persona correcta, no puede solucionar los problemas internos, la ansiedad, el autodesprecio o las inseguridades personales.

“Cuando eres más joven, piensas que enamorarte de alguien va a arreglar todos tus problemas. Pero cuando enfrentas el amor en la realidad, te das cuenta de que eso no es verdad”.

La canción funciona como un fuerte contraste con la energía optimista de “Drop Dead”, ya que muestra un momento mucho más maduro y vulnerable dentro de la narrativa del álbum.

the cure

begged

what’s wrong with me

less

cigarette smoke

Rodrigo anunció el nuevo álbum a principios de abril y confirmó que volvió a trabajar con el productor Dan Nigro, quien colaboró con ella en sus exitosos discos Sour y Guts.

Además del lanzamiento del álbum, la cantante también reveló que emprenderá la gira The Unraveled Tour, una serie de 65 fechas por Norteamérica, Europa y Reino Unido.

Promoción en televisión y estreno en vivo

En las últimas semanas, Olivia Rodrigo ha intensificado la promoción del álbum con diversas apariciones televisivas.

Durante su participación en “SNL”, estrenó en vivo la canción “Begged”, interpretándola sentada sobre un columpio que imitaba visualmente la portada de You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.

Asimismo, presentó “Drop Dead” durante una aparición sorpresa en el show de Addison Rae en el segundo fin de semana de Coachella, donde la canción fue escuchada por primera vez en directo.

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