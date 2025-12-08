Intocable conquista la Arena Monterrey con cierre de su gira

El grupo texano Intocable cerró con broche de oro su Antología Tour 2025 con dos noches memorables en la Arena Monterrey, ante las miles de personas que abarrotaron el recinto la noche del sábado y la del viernes.

La agrupación liderada por Ricky Muñoz ofreció un espectáculo innovador, marcando un hito en su carrera al presentar por primera vez en la ciudad un show sobre un escenario en formato 360 grados.

La expectativa era alta, y la banda no defraudó. El formato circular del escenario permitió una cercanía única con los asistentes, quienes pudieron disfrutar de una experiencia inmersiva desde cualquier punto de la Arena.

Con una producción de primer nivel, el espectáculo fue un viaje por la vasta trayectoria de Intocable, celebrando décadas de éxitos que han definido el género norteño.

El repertorio de las noches estuvo meticulosamente seleccionado para tocar las fibras más sensibles de la audiencia. Himnos como Sueña, Soñador Eterno, Eres Mi Droga y Fuerte No Soy resonaron con fuerza, provocando una ola de nostalgia y euforia colectiva.

Más allá de la música, los conciertos se sintieron como una gran fiesta de amor y despecho, un cierre de gira ideal para la fanaticada regiomontana. La comunión entre la banda y su público fue total, consolidando a Monterrey como una plaza clave para Intocable.

Con estos dos conciertos, Intocable no solo conquistó la Arena Monterrey, sino que reafirmó su legado y su capacidad para reinventarse y seguir encendiendo pasiones en el corazón de Nuevo León.

Comentarios