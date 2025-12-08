LeBron y Doncic lideran triunfo de Lakers sobre 76ers

LeBron James volvió a ofrecer una actuación decisiva al encestar un triple clave a falta de 1:12 y sumar 29 puntos en el triunfo 112-108 de los Lakers sobre los 76ers en Filadelfia. Además, aportó siete rebotes y seis asistencias.

Luego del tiro del triunfo, celebró colocándose simbólicamente la “corona”.

Joel Embiid, quien tuvo una de sus peores noches ofensivas, empató el marcador 105-105 con un tiro de 18 pies, pero terminó fallando 17 de 21 intentos y solo sumó 16 puntos.

El duelo, que atrajo a 20 431 aficionados en el Xfinity Mobile Arena, dejó a Filadelfia con sensaciones encontradas.

Doncic firma otro triple-doble tras su regreso

Luka Doncic regresó de su viaje a Eslovenia, con 31 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias.

El líder anotador de la NBA se había perdido dos partidos, pero volvió en modo dominante para complementar la ofensiva angelina.

James volvía tras molestias físicas

Jugó después de perderse el duelo ante Boston por ciática y problemas en el pie izquierdo, mientras que Embiid, afectado por molestias de rodilla, decidió disputar el encuentro ante su compañero olímpico de París 2024.

Los Lakers se mantienen segundos en la Conferencia Este, a cinco juegos del Oklahoma City Thunder. Filadelfia, por su parte, ocupa el séptimo lugar.

Knicks 106–100 Orlando; Boston 121–113 Toronto; Denver 115–106 Charlotte; Memphis 119–96 Portland; Golden State 123–91 Chicago; Oklahoma City 131–101 Utah.

