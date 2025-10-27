Cae en EUA Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario y esposo de la conductora Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami, Florida.

Actualmente se encuentra en el centro de procesamiento Krome North SPC.

La detención, reportada por autoridades migratorias estadounidenses, se debe a un asunto migratorio y no guarda relación directa con las investigaciones fiscales que enfrenta en México, aunque podría abrir la puerta a un proceso de extradición.

De acuerdo con el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE), Álvarez Puga permanece en una instalación destinada a la administración de migrantes en situación irregular y no a presos con delitos penales.

Desde hace casi un mes, el empresario se encuentra privado de la libertad mientras se define su estatus, según reportes.

Mientras tanto, las autoridades mexicanas analizan acciones legales adicionales, no se descarta que se solicite la extradición, ya que los cargos en su contra permanecen vigentes en México.

Cabe señalar que Álvarez Puga se encontraba en Estados Unidos pese a existir una ficha roja de Interpol.

Por otra parte, cabe recordar que Víctor Manuel Álvarez Puga, abogado y fundador del despacho Álvarez Puga y Asociados junto a su hermano Alejandro, es investigado por presunto uso de empresas fantasma, desvío de recursos públicos y evasión fiscal.

Su firma, con presencia en 45 ciudades mexicanas, es objeto de investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por operaciones que habrían permitido el lavado de casi $3 mil millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong.

El caso está vinculado con una supuesta red de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto, en septiembre de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó órdenes de aprehensión contra Víctor, Alejandro Álvarez Puga y Gómez Mont.

Empresas ficticias habrían simulado licitaciones y falsificado documentos oficiales para acceder a fondos reservados bajo la justificación de seguridad nacional.

