Cerrar X
victor_esposa_ines_detenido_02c6f82a13
Escena

Cae en EUA Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

El empresario permanece en el centro de procesamiento Krome North SPC mientras se define su situación migratoria; su caso podría derivar en extradición a México

  • 27
  • Octubre
    2025

Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario y esposo de la conductora Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami, Florida.

Actualmente se encuentra en el centro de procesamiento Krome North SPC.

La detención, reportada por autoridades migratorias estadounidenses, se debe a un asunto migratorio y no guarda relación directa con las investigaciones fiscales que enfrenta en México, aunque podría abrir la puerta a un proceso de extradición.

De acuerdo con el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE), Álvarez Puga permanece en una instalación destinada a la administración de migrantes en situación irregular y no a presos con delitos penales.

Desde hace casi un mes, el empresario se encuentra privado de la libertad mientras se define su estatus, según reportes.

G4SUtwhXgAAw0Am.jpg

Mientras tanto, las autoridades mexicanas analizan acciones legales adicionales, no se descarta que se solicite la extradición, ya que los cargos en su contra permanecen vigentes en México.

Cabe señalar que Álvarez Puga se encontraba en Estados Unidos pese a existir una ficha roja de Interpol.

Por otra parte, cabe recordar que Víctor Manuel Álvarez Puga, abogado y fundador del despacho Álvarez Puga y Asociados junto a su hermano Alejandro, es investigado por presunto uso de empresas fantasma, desvío de recursos públicos y evasión fiscal.

Su firma, con presencia en 45 ciudades mexicanas, es objeto de investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por operaciones que habrían permitido el lavado de casi $3 mil millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong.

El caso está vinculado con una supuesta red de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto, en septiembre de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó órdenes de aprehensión contra Víctor, Alejandro Álvarez Puga y Gómez Mont.

Empresas ficticias habrían simulado licitaciones y falsificado documentos oficiales para acceder a fondos reservados bajo la justificación de seguridad nacional.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

escena_tarantino_4be4f4f11a
Lanzará serie de libros sobre al filmografía de Quentin Tarantino
escena_ninel_conde_439d5db698
Ninel Conde cambia el color de sus ojos con cirugía
12_3b5409e150
Exponentes: Primer Nivel Cambiarán Vidas de Regios con Open Talk
publicidad

Últimas Noticias

monos_ccc051315b
Monos escapan de un camión volcado en una carretera de EUA
deportes_blue_demon_jr_af93a6c1bf
Blue Demon Jr. hospitalizado tras accidente automovilístico
AP_25302079216178_be65c79b68
Toronto vence a Dodgers en 4to juego y empata la Serie Mundial
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×