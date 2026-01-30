Rendirán homenaje a Ozzy Osbourne en los Grammy 2026

La Academia de la Grabación anunció que realizará un homenaje a Ozzy Osbourne durante la próxima ceremonia de los Grammy 2026, como parte de los segmentos especiales dedicados a figuras de la música con trayectoria e impacto en distintos géneros. El tributo formará parte de los números musicales preparados para la gala principal.

De acuerdo con la información difundida por la organización, el reconocimiento incluirá una presentación colectiva con músicos invitados y se integrará también al bloque anual In Memoriam de los Grammy, donde se recuerda a personalidades de la industria musical fallecidas.

Quiénes participarán en el homenaje a Ozzy Osbourne en Grammy 2026

Según el anuncio oficial, el tributo a Ozzy Osbourne estará a cargo de Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan y Slash. La presentación reunirá a intérpretes de distintas escenas del rock y la música popular para ejecutar un número dedicado al repertorio vinculado con el exintegrante de Black Sabbath.

La Academia detalló que este segmento busca reconocer su aportación al desarrollo del metal y su influencia en generaciones posteriores de músicos. La participación conjunta forma parte de los actos especiales preparados dentro de la producción televisiva del evento.

Qué es el segmento In Memoriam de los Grammy

El bloque In Memoriam en los Grammy es un espacio fijo dentro de la ceremonia donde se recuerda a artistas, compositores y figuras de la industria musical que fallecieron durante el último año. En esta edición, la interpretación musical estará encabezada por Reba McEntire, acompañada por Brandy Clark y Lukas Nelson.

También se informó que Lauryn Hill participará en un número dedicado a D’Angelo y Roberta Flack, como parte de los reconocimientos especiales programados dentro del mismo segmento conmemorativo.

Cuándo se realizarán los Grammy 2026

La ceremonia de los Grammy 2026 se llevará a cabo el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Como en cada edición, la jornada incluye una ceremonia previa donde se entregan múltiples categorías técnicas y de género específico antes de la gala principal televisada.

La transmisión central iniciará a las 19:00 horas, con la entrega de las categorías más visibles y los números musicales en vivo, incluidos los homenajes especiales confirmados por la Academia.

