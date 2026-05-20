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Cantante Aranza reacciona a cover sobre su canción 'Dime'

“DIME” no solo fue un éxito televisivo… se convirtió en un himno del desamor y la madurez emocional para millones de mexicanos

  • 20
  • Mayo
    2026

En su visita a Tampico, la cantante Aranza habló sobre la nueva versión de “DIME” interpretada por Yuridia para el remake de la icónica telenovela Mirada de Mujer, historia que marcó a toda una generación junto a Angélica Aragón en 1997.

Aranza reconoce el talento de Yuridia

La intérprete reconoció el enorme talento vocal de Yuridia, en entrevista para El Horizonte Tamaulipas desde la zona sur dejó muy en claro que no existe rivalidad alguna y aplaudió el inmenso talento de la ex-académica.

Por otro lado dejó en claro que esta canción ocupa un lugar muy especial en su vida, ya que fue el tema que cambió para siempre su carrera artística gracias a la confianza del maestro Armando Manzanero, compositor de esta inolvidable melodía.

DIME” no solo fue un éxito televisivo… se convirtió en un himno del desamor y la madurez emocional para millones de mexicanos, consolidando la voz de Aranza como una de las más emblemáticas de finales de los 90.

Y aunque hoy nuevas generaciones descubren esta canción en voz de Yuridia, para muchos fans sigue siendo imposible no relacionarla con aquella época dorada de las telenovelas en TV Azteca… donde una sola canción podía quedarse grabada para siempre en el corazón del público.

Con información de Kike Silva y redacción de Tony Martínez, El Horizonte Tamaulipas...


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