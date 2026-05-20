Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_05_20_T165219_729_a4ccd011d2
Escena

Michael Bay filmará rescate de pilotos en Irán

Michael Bay llevará al cine el rescate de dos pilotos de EUA derribados en Irán, basado en un libro de Mitchell Zuckoff sobre la operación Furia Épica

  • 20
  • Mayo
    2026

El director Michael Bay y Universal Pictures se han asociado para llevar a la pantalla grande la reciente misión de rescate de dos pilotos estadounidenses que cayeron en Irán en el punto más álgido de la guerra de Medio Oriente, según informó este miércoles.

Basada en libro sobre operación reciente

La película se basará en el nuevo libro del escritor Mitchell Zuckoff, que relata la historia de los dos pilotos estadounidenses derribados por fuerzas iraníes el mes pasado en medio del operativo estadounidense Furia Épica, de acuerdo a fuentes cercanas al proyecto citadas por la revista especializada.

El rescate de los dos pilotos a principios de abril fue celebrado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una de las operaciones de búsqueda y rescate “más audaces de la historia del país”.

En el proyecto, Bay trabajará nuevamente con los productores Scott Gardenhour y Erwin Stoff, quienes ya colaboraron junto al director en 13 horas: Los soldados secretos de Bengasi, un film basado en un libro Zuckoff que sigue al equipo de seguridad que luchó para defender el complejo diplomático estadounidense en Bengasi (Libia) en un ataque en 2012.

Enfoque en el heroísmo militar

El director de Transformers dijo a la revista que a lo largo de su carrera de más de 30 años ha mantenido “una colaboración extraordinaria” con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el Pentágono, y que esta nueva película se enfoca en el heroísmo.

"Esta película trata sobre todos aquellos que sí respondieron a la llamada en una de las operaciones más complejas, intrincadas y de mayor riesgo de la historia reciente. Celebra el verdadero heroísmo y la inquebrantable dedicación de nuestros miembros del servicio", detalló el cineasta californiano.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_20_at_11_01_43_PM_72055581f7
Arrestan a José 'N' de Proyectos 9; lo llevan al MP
guardiola_dejaria_manchester_city_tras_temporada_segun_reportes_4b56b7ba01
Guardiola dejaría Manchester City tras temporada, según reportes
deportes_almeyda_rayados_c42470a183
Rayados promedia un técnico por año en torneos cortos
publicidad

Últimas Noticias

Jose_Lobaton_b857f3506c
Ingresa José 'N' al penal de Apodaca por fraude agravado
sheinbaum_beca_8ab5a95899
Anuncia Sheinbaum inversión de $178,000 millones para becas
decomisan_cuatro_toneladas_metanfetamina_sinaloa_e94c8a0547
Inhabilitan tres laboratorios clandestinos en Sinaloa
publicidad

Más Vistas

nl_allende_huacicholeo_13_eb27f55859
Hallan más de 1.2 millones de litros de huachicol en Allende, NL
Whats_App_Image_2026_05_20_at_11_01_43_PM_72055581f7
Arrestan a José 'N' de Proyectos 9; lo llevan al MP
INFO_7_OJOS_a536eafd46
Detienen al boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez
publicidad
×